نجمة بريطانية تتعرّض لهجوم مخيف بـ "لفائف الخبز الصلبة" خلال تناولها الطعام.. فما القصة؟

تعرّضت النجمة البريطانية جوان كولينز إلى هجوم عنيف من قبل أحد الضيوف أثناء تواجدها في نادي للأعضاء في تشيلسي خلال وقت سابق من هذا الشهر.

وتحدّثت العديد من المصادر حول قصة الهجوم الذي تعرّضت له، كما أن الممثلة نفسها تطرَّقت للموضوع خلال مقابلة أجرتها مع مجلة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي تفاصيل القصة فإن الممثلة جوان كانت تحتفل بناد خاص للاعضاء في تشيلسي بعيد ميلاد صديقتها بي آر ستيلا ويسلسون عندما قامت إحدى المعجبات في النادي والتي كانت مخمورة بدرجة كبيرة بالهجوم على النجمة وهي تتناول الطعام مع صديقتها

واقتربت المرأة من جوان وقذفتها بـ لفائف الخبز الصلبة على وجهها في هجوم مخيف وغير مبرر، وكانت تتأرجح من شدة السكر وتحاول الاقتراب من جوان بطريقة مثيرة للجدل

ولم تُعرف بعد الاسباب التي دعت هذه المعجبة إلى الهجوم على الفنانة العالمية جوان، فمنهم من قال إن هذه طريقتها في التعبير عن اعجابها وانها كانت تريد الجلوس مع النجمة العالمية على الطاولة لكن جوان رفضت ذلك لأنه عشاء عيد ميلاد خاص.

كما اكّدت ستيلا صديقة جوان التي تواجدت معها في المطعم هذه القصة وأضافت: "جوان كانت مستاءة بشكل كبير لأن لا أحد يحب أن يلقى عليه أي شيء، والحمدلله انها كانت مجرّد لفائف خبز".

وتم طرد المراة من نادي الأعضاء الخاصين وتعليق عضويتها في النادي.