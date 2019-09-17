نجمة صراع العروش تعود في مسلسل جديد.. هذه قصته

حققت النجمة الأمريكية "صوفي تيرنر" شهرة كبيرة بمشاركتها في المسلسل الأشهر Game of Thrones، والآن تنوي الانضمام لطاقم عمل مسلسل جديد يحمل اسم Survive.

ستشارك "صوفي تيرنر" بدور البطولة في المسلسل إلى جانب النجم الأمريكي "كوري هاوكينز" .

ستلعب " تيرنر"، زوجة النجم الأمريكي "جو جوناس"، دور فتاة تدعى "جاين" مُسافرة على متن طائرة تتعرض لحادث اصطدام بأحد الجبال المُغطاة بالثلوج، فتنجو إلى جانب "بول"، الذي يلعب دوره "كوري هاوكينز" من حطام الطائرة، ويبدأ كليهما البحث والقتال للنجاة بحياتها، حيث سيواجهان العديد من الصعوبات التي ستهدد بقائهما على قيد الحياة.





وفي تصريح عن دورها الجديد، قالت "تيرنر": لشرف كبير لي اختياري للعب دور جاين، فهي شخصية معقدة تُقاتل للتغلب على الصعاب، ليس لإنقاذ حياتها فحسب، لكن لإيجاد طريقها الخاص الذي يمنحها القوة والشجاعة أيضًا."

وتابعت: "أتمنى أن يكون هذا الدور له أثر على من يعانون من سوء تقدير الذات، لكي يدركوا أنهم أقوياء أكثرمما يتوقعون، ولكي يحصلوا على الدعن الذي يحتاجونه."

ومن المقرر عرض المسلسل في 4 أبريل عام 2020، فهو لا يزال في طور الإنتاج.