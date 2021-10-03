نجمة عالمية تصدم الجميع بارتدائها الحجاب.. وتكشف صلاة في مسجد وأخرى في كنيسة!

أطلَّت المغنية الأمريكية سولانا إيماني رو، المعروفة باسم "سزا"، بالحجاب عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها ممن تفاجئوا أنها مسلمة.

ظهرت "سزا" في مقطع فيديو قصير مُرتديةً حجاب أبيض شرعي كامل مُرفقًا بتعليق "البارحة يوم جميل"، كما نشرت صورة تجمعها بوالدها ووالدتها مُرتديةً عباءة بيضاء طويلة فضفاضة وحجاب أبيض شرعي.

وكشفت أنها تذهب إلى المسجد مع والدها المسلم، وتذهب إلى الكنيسة برفقة والدتها المسيحية.

وبالعودة إلى مقابلة أجرتها قبل عدة أشهر في برنامج "Muslim Girl Says" ، تحدَّثت مغنية R & B بمنتهى الصراحة عن دينها الإسلامي، وتطرقت إلى مواضيع مثل الصيام خلال شهر رمضان ومواجهة الإسلاموفوبيا.

جلست صانعة الأغاني "Good Days" مع مؤسسة المنشور أماني عبر الدردشة المرئية، حيث ناقشت أيضًا النساء المسلمات اللواتي ألهمنها والسبب الحقيقي وراء خلعها للحجاب.

قالت الفنانة التي ولدت لأب مسلم وأم مسيحية في مابلوود، نيوجيرسي: "توقفت عن تغطية شعري بعد أحداث 11 سبتمبر.. كنت في المدرسة الإعدادية، وأشعر بالأسف لخوفي مما قاله الناس عني، لدرجة أنني تركت شخصًا يملي علي كيف أكون".

وتابعت: "أدَّينا عروضًا في ماليزيا وإندونيسيا وكان من المريح حقًا أن تكون قادرًا على التخفي في العرض".

وذكرت "سزا" أنها وعائلتها تعرضوا لاعتداءات ذات دوافع عنصرية بسبب معتقداتهم الإيمانية، واتذكرت قائلة: "ألقى أحدهم حجرًا على مسجد والدي.. "أعتقد أني لم أدرك أن الأمور كانت غريبة ومحرجة حتى كبرت كثيرًا. لم أصدق أن الإسلاموفوبيا قررت بشكل عشوائي أنني مضطهدة لتغطية شعري".

وحول صومها شهر رمضان، أكَّدت أنها تصوم الشهر الفضيل، وقالت مستغربة: "لا أفهم لماذا لا. إلا إذا كنت مريضةً".

وفي مقابلة سابقة مع مجلة "كومبلكس"، كان "سزا" صريحة جدًا بشأن نشأتها في أسرة مسلمة في مجتمع يغلب عليه البيض منذ بداية حياتها المهنية، وقالت: "سأشعر براحة أكبر مع الإسلام إلى الأبد، يبدو الأمر أكثر منطقية بالنسبة لي من بين كل شيء آخر، هناك متغيرات أقل ومساحة أقل للخطأ البشري".

وتابعت: "إنه صارم للغاية لكنه آمن إذ يمكنك الوثوق به، فلا توجد صور أو تكاسل، ولا أغانٍ أو ترانيم، هذا ما هو عليه".