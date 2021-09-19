جينيفر أنيستون تكشف عن وظيفة غريبة لها قبل أن تصبح نجمة كبيرة في هوليوود!

تروّج النجمة "جينيفر أنيستون" حالياً للموسم الثاني من مسلسلها الناجح The Morning Show والذي تقوم ببطولته بجانب ريس ويذرسبون.

وخلال ظهورها في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون، كشفت النجمة البالغة من العمر 52 عاماً عن وظيفتها التي كانت لديها قبل أن تصبح نجمة.

واعترفت جينيفر في المقابلة بقولها: "لقد عملت كساعية وركبت الدراجة في مدينة نيويورك"، وتابعت: "عملت في وكالة إعلانات بعد المدرسة حيث كانت أمي تعمل هناك بالفعل".

وأضافت: "في يوم من الأيام لم يحضر الساعي للشركة، فسألها الموظفون عما إذا كان بإمكانها ركوب الدراجة وهو ما أكّدته جينيفر أنها يمكنها القيام بذلك".

ولكنّ جينيفر لم تستطع الصمود بهذه الوظيفة الخطيرة حيث قالت: "نعم كان يمكنني ركوب الدراجة في سنترال بارك والأرض ناعمة، ولكن عندما اعطوني الحقيبة ووعوا الأسطوانات فيها، ومع صخب المرور لا اعرف كيف نجوت في ذلك اليوم".

وأنهت جينيفر قصتها: "في يومها تركت الدراجة وركبت سيارة الأجرة وأوصلت الطرود ولا أعرف ما حدث للدراجة".

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