نجمة مسلسل "الخائن" تستفز جمهورها العربي.. اعترفت باسرائيل!

أثارت الممثلة التركية المعروفة جانسو ديري غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل من يدافع عن القضية الفلسطينية، بعدما أعربت عن سعادتها وفخرها لعرض مسلسلها في فلسطين المحتلة (إسرائيل".

شاركت جانسو ديري متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" بوستر مسلسلها "الخائن" (sadakatsiz) كتب عليه باللغة العبرية، وعلَّقت: "والآن في اسرائيل"؛ ما يعني أنها تعترف بالاحتلال السرائيلي كدولة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيح كلامها والإشارة إليها أنها لا تدعى "إسرائيل" بل فلسطين، بل وطالبت بعض الحسابات إلى حملة مقاطعة لمسلسلها وخاصة أن أغلب المتابعين من العرب.

أحداث مسلسل "الخائن"

والمسلسل التركي هو من اخراج نيسليهان يشيليورت ومن تأليف كمال هامجي أوغلو وديلارا باموك، ويعدّ هذا المسلسل مقتبس عن قصة المسلسل الأمريكي الشهير Doctor Foster.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة بسيطة مكوّنة من الأم الدكتورة آسيا (جانسو دري) وزوجها المهندس فولكان (كانر سيندوروك) وابنهما علي، حيث كانت تنعم هذه العائلة بالهدوء حتى حدث ما لم يكن بالحسبان عندما وجدت آسيا خصلة شعر شقراء على وشاح زوجها لتبدء البحث عن حقيقة خيانته لها مع فتاة صغيرة.

