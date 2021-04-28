نجمة Game Of Throne تنجب طفلة بالسر.. وتعلّق "الشيء المثالي الذي يجب القيام به وسط الإغلاقات"

كشفت النجمة "نتالي دورمر" عن أخبار سعيدة لم تعلن عنها من قبل وستسعد المعجبين وهي إنجابها لطفلتاه الأولى، حيث تم الاحتفاظ بها سراً.

وولدت نتالي طفلتها في يناير الماضي وسط الإنغلاقات لانتشار فيروس كورونا من شريكها ديفيد أوكس، ولم تشارك الأخبار إلا مع عائلتها وأصدقائها المقرّبين.

وسرّبت نتالي الأخبار السعيدة لصديقتها التي تعمل في برنامج That’s After Life والذي صدر اليوم الأربعاء، إذ إن نتالي لا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت نتالي مازحةّ عن خبر ولادتها فقالت: "إنه أفضل شيء يمكن القيام به أثناء الانغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا هو الحمل وإنجاب الأطفال".

وتابعت نتالي قولها: "أشعر وكأنني ربما أكون سيئة بعض الشيء ومن المحتمل أن تجلس طفلتي في حانة بعد 30 عاماً من الوقت وتقول نعم انا طفلة مصابة بفيروس كورونا".

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