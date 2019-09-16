نجمة Orange Is The New Black في أقبح إطلالاتها خلال تسلّمها جائزة الفنون الإبداعية Emmy

فازت النجمة "ناتاشا ليون" بجائزة الفنون الإبداعية لعام 2019 عن دورها في مسلسل Orange Is The New Black حيث قدّمت شخصية نيكي نيكولز في المسلسل.

وحضرت ناتاشا إلى حفل توزيع الجوائز في مسرح Microsoft في لوس أنجلوس أمس الأحد، إذ كانت إطلالتها ملفتة للنظر بعض الشيء وهي تمشي على السجادة الحمراء.

وارتدت ناتاشا قميص أبيض بكشاكش ضخمة من عند الكتف وياقة مطابقة مستوحى من عصر شكسبير من مجموعة Rodarte نسّقته مع بنطال أسود عريض ذو خصر عال ومزيّن بكسرات متعددة.

ولإتمام إطلالتها توسّط البنطال حزام أسود مزيّن باسم العلامة التجارية كما سرّحت شعرها القصير جانباً بطريقة فوضوية، ووضعت مكياج خفيف على وجهها.

انتهى عرض المسلسل في وقت سابق من هذا العام بعد سبعة مواسم حيث حصلت النجمة خلال وقت سابق على الترشّح للجائزة عام 2014 لدورها في المسلسل.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: