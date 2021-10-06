نجمة Squid Game جونغ هو يون تصبح أعلى نجوم كوريا متابعة على "إنستغرام".. وهكذا استعدت لدور النشالة

أصبحت عارضة الأزياء الكورية جونغ هو يون Jung Ho-yeon من مسلسل الإثارة النفسية Squid Game أكثر نجوم كوريا متابعة عبر موقع "إنستغرام"، حيث ارتفع عدد متابعيها من 400 ألف متابع إلى 14.7 مليون متابع منذ عرض المسلسل.

استحوذت جونغ هو يون على قلوب المعجبين في دورها التمثيلي الأول، حيث جسدت دور النشالة الهاربة من كوريا الشمالية "كانغ ساي بيوك".

صنعت "هو يون" اسمًا لها كعارضة أزياء، وكانت مترددة في البداية للعب دور "ساي بيوك"، لكنها سرعان ما وافقت على الدور، وصرَّحت خلال لقاء لها: " أعتقد أنني قبلت دور "ساي بيوك" ولم أجد صعوبات كبيرة في أدائه لأنني أشبه الشخصية؛ ففي عام 2016، غادرت كوريا لتعزيز مسيرتي في عرض الأزياء في الخارج، وقضيت الكثير من الوقت بمفردي. في ذلك الوقت ، كانت أكثر المشاعر التي شعرت بها هي الوحدة. هذا الشعور بالوحدة أثناء محاولة المثابرة والعيش ليس مختلفًا تمامًا ".

وقد استعدj هو يون لدورها كنشالة من خلال مشاهدة أفلام وثائقية عن الهاربين الكوريين الشماليين، كما تدرَّبت على اللهجة الكورية الشمالية مع مدرس.

وحول شهرتها المفاجئة، أشارت هو يون أنها تحاول الحفاظ على إيجابيتها وسط نجوميتها المفاجئة، فكلما شعرت بالإرهاق تبدأ العيش مع فكرة أن قدميها لا تزالان على الأرض، وأكَّدت أنها مدركة بمقدار العمل الذي يتوجب عليها القيام به لتصبح ممثلة أفضل، كما أنها تحاول عدم التفكير بنجاح مسلسل Squid Game.