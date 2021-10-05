لعبة الحبار "Squid Game": ثقافة الرعب النفسي مع انتشار ظاهرة لعبة الحبار "سكويد غايم"، وتعلق العديد من المراهقين والشباب بهذه السلسلة المثيرة للقلق والازعاج، أصبح من الضروري معرفة تأثير ثقافة الرعب النفسي على الصحة النفسية لهذه الفئة التي ما زالت في طور اختبار المشاعر والعواطف.

ألعاب الرعب النفسية هي سلالة من الألعاب الحماسية التي التركيز بشكل خاص على الحالات العقلية والعاطفية والنفسية لتخويف أو إزعاج أو زعزعة مشاعر الجمهور. وتختلف اختلافاً جذرياً عن ألعاب الرعب التي تؤكد على صراع خارجي، سواء مع شخص أو وحش أو كيان خارق يهاجم مجموعة من الأشخاص العاديين المسالمين. بينما يركز الرعب النفسي على الصراع الداخلي للشخصية الرئيسية والخوف يأتي من الهجوم على الأنا.

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لعبة الحبار "Squid Game": ثقافة الرعب النفسي

التأثيرات الفسيولوجية

تحتوي أفلام الرعب والإثارة على حيل نفسية تخلق أوهام التشويق والخطر من خلال التلاعب بالصور والصوت والقصة. على الرغم من أن عقلك يدرك أن التهديدات ليست حقيقية ، فإن جسمك يسجلها في نفس الوقت كما لو كانت كذلك. توضح سالي وينستون ، عالمة النفس المرخصة والمديرة التنفيذية لمعهد اضطرابات القلق والتوتر في ماريلاند ، "عند مشاهدة أفلام مسلسلات الرعب، يضخ قلبك كميات غير طبيعية من الدم ويتدفق الأدرينالين ، ويضيق صدرك، حتى عندما تعرف أنك في المنزل أو في السينما ولا يوجد خطر حقيقي ". هذا مشابه لركوب الأفعوانية في مدينة الملاهي ، حيث يمكنك أن تشعر بالرعب بينما تعلم في نفس الوقت أنك بأمان. وتقول وينستون أنه بشكل عام ، لا ضرر من مشاهدة هذه الأفلام بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم معالجة الوهم والتميز بينه وبين الواقع "تشتيت الانتباه" أو "فك الارتباط". ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها.

1. القلق والأرق

تم تصميم أفلام الرعب لإثارة مشاعر معينة مثل التوتر والخوف والقلق والترقب والصدمة. يمكن أن تسبب هذه إفراز الهرمونات في الجسم مثل النوربينفرين والكورتيزول والأدرينالين من الجهاز العصبي اللاإرادي. قد تلاحظ استجابة فسيولوجية من هذه الهرمونات عن طريق اتساع حدقة العين وزيادة معدل ضربات القلب وتوتر العضلات. الامر الذي يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة.

تقول الدكتورة باميلا روتليدج ، مديرة مركز أبحاث علم النفس "حتى نشوة ما بعد الرعب التي يشعر بها البعض يمكن أن تؤثر على الاسترخاء وتجعل النوم أكثر صعوبة". وفي حالة المراهقين فأن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً مهم للغاية للصحة الجسدية والعقلية. وتوضح روتليدج ، "يزيد القلق المزمن من حساسية المنبهات المثيرة للذهول، مما يجعل الأشخاص الذين يعانون بالفعل من التوتر والقلق أكثر عرضة للاستجابة بشكل سلبي."

2. العدوانية

كذلك يمكن أن تزيد جرعات الخوف والرعب من العدوانية لدى بعض الأشخاص، وتؤدي الى تقليد غير مدروس العواقب للأفعال والحركات والسلوكيات التي يشاهدونها على الشاشة وهنا تكمن المشاكل، فالمراهق الذي يتصرف بعدوانية مفاجئة هو ضحية لهذا النوع من الرعب النفسي، وهو بحاجة الى رعاية صحية سريعة للتخلص من الأفكار السلبية والسلوكيات الخاطئة التي التصقت بخياله النامي.

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لعبة الحبار "Squid Game": ثقافة الرعب النفسي

فكرة مسلسل لعبة الحبار "Squid Game"

كما يعرف البعض فأن مسلسل لعبة الحبار "سكويد غايم" المثير للجدل يتم عرضه حالياً على منصة نتفليكس التي يشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم تحول خلال أسابيع قليلة من عرضه إلى ظاهرة عالمية، حيث يتداول المراهقون مقاطع مصورة منه على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وبشكل خاص تطبيق "تيك توك"، ويقومون بتقليد الألعاب في المسلسل. بل وامتد تأثير ظاهرة مسلسل لعبة الحبار "سكويد غايم" إلى عالم التصميم والمبيعات عبر الإنترنت، حيث بدأت العديد من المواقع والمتاجر بعرض الملابس التنكّرية التي تظهر في المسلسل. مما يعني أن تأثيره أصبح خارج السيطرة، فهل نشهد حوادث مشابهة لتلك التي حدثت في المسلسل على أرض الواقع؟

لعبة الحبار "Squid Game": ثقافة الرعب النفسي

فكرة المسلسل

تدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الشباب المعسرين ماليًا، والذين يلعبون ألعابًا تقليدية بين الأطفال في كوريا الجنوبية، ولكن على جزيرة نائية ومعزولة. الخاسر في اللعبة يموت، والفائز (الناجي) يحصل على جائزة مالية قدرها 40 مليون دولار أمريكي.

تذكر قبل أن تسمح لأبنائك بمشاهدة مسلسل لعبة الحبار "سكويد غايم" أنت بحاجة إلى معرفة أن مستوى العنف شديد للغاية في المسلسل. حيث يتم تعذيب الشخصيات وقتلها بشكل منهجي من أجل المتعة السادية للشخص الذي يدير اللعبة. هناك مشاهد جنسية، وهناك تهديدات بالعنف الجنسي – كما يتم الإمساك بالنساء من شعرهن وضربهن. بالإضافة الى تشجيع سلوكيات خاطئة مثل الشعور بالمتعة عند الربح بالمقامرة أو الخداع أو الغش.

لعبة الحبار "Squid Game": ثقافة الرعب النفسي

أسئلة شائعة عن مسلسل " لعبة الحبار" Squid Game

لماذا تسمى Squid Game بهذا الاسم؟

كما ذكر في الحلقة الأولى في المسلسل، سميت اللعبة بهذا الاسم تيمناً باسم لعبة أطفال يتم لعبها في ملعب على شكل حبار. إنها من بين المباريات الست التي يتعين على المتسابقين خوضها في سعيهم لمغادرة الجزيرة على قيد الحياة.

هل لعبة Squid Game هي لعبة حقيقية؟

اللعبة بحد ذاتها غير واقعية، بل تمت معالجتها درامياً لتصبح مثيرة للحماس والخوف. بينما العديد من الألعاب التي يتم لعبها في المسلسل هي ألعاب مستوحاة من ألعاب الطفولة الشعبية، ولا تسبب أي من هذه الألعاب الموت إذا خسرت.

هل لعبة Squid Game مخيفة؟

المسلسل يعتمد على الرعب النفسي الخبيث الذي يجعلك تعيش التجربة مع الممثلين، ولكنه يحتوي على مشاهد قتل كثيرة قد تكون مخيفة للبعض. ولا ينصح الأطفال الأقل من 12 عاماً بمشاهدتها.

ما هو الهدف من لعبة Squid Game ؟

مثل أي تحدي أو لعبة أخرى يحاول المشاركون الفوز في النهاية، ولكن في المسلسل بالإضافة الى السعي الى الفوز يجب أن تبقى على قيد الحياة. تدور أحداث المسلسل في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، حيث يتم إغراء الأشخاص الذين يحتاجون الى المال إلى لعب ألعاب أطفال بسيطة لكسب المال - أو الموت وهم يحاولون ذلك.

هل لعبة Squid Game هي لعبة أطفال حقيقية؟

وفقا للمخرج هوانغ دونغ-هيوك إنها لعبة طفولته المفضلة ، كما أن الألعاب الأخرى التي يتم لعبها في المسلسل حقيقية إلى حد ما ، بما في ذلك البلورات، لعبة شد الحبل ، والضوء الأخضر والضوء الأحمر.

هل الدمية في لعبة Squid Game حقيقية؟

للأسف الدمية الضخمة المرعبة حقيقية، وتوجد في المتحف الكوري الريفي "ماشا لاند" في مقاطعة جينتشون، وهي منطقة ريفية تقع على بعد ثلاث ساعات شمال سيول.

لعبة الحبار "Squid Game": ثقافة الرعب النفسي

أرقام قياسية وانتشار غير مسبوق

من جهة أخرى، احتفى الكوريون مؤخراً بالمسلسل باعتباره أول مسلسل أصلي كوري يحقق أرقام قياسية على منصة نتفليكس، ويحلّ أولًا في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في أكثر من 90 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، وترجم إلى 31 لغة على المنصة، ويتوفر مدبلجًا بـ 13 لغة. ومن المرجّح أن يحطّم مسلسل لعبة الحبار "سكويد غايم" أعلى الأرقام القياسية الحالية على نتفليكس، ليتجاوز مسلسل "بريدجيرتون" و"لوبين" في إجمالي عدد ساعات المشاهدة وعدد المشتركين الذين تابعوا المسلسل. كما أن تريلر مسلسل لعبة الحبار "سكويد غايم" على قناة يوتيوب حصد حتى الآن أكثر من 15 مليون مشاهدة، وهو ضعف المشاهدات التي حققتها المسلسلات الأكثر شهرة على المنصّة، مثل "لوبين" أو "بريدجيرتون".