نجمتا WWE التوأمتان براي ونيكي تفجّران مفاجأة.. هل خططتا لذلك من قبل؟

فاجأت التوأمتان "نيكي وبراي بيلا" المتابعين بخبر حملهما منذ أقل من أسبوعين إلا أنهما أصرتا على أنهما لم تخططا أبداً لذلك.

وصرّحت براي التي لديها طفلة بالغة من العمر عامين من زوجها دانييل بريان: "انتظر أن تكوني أنت وتوأمتك حامل في نفس الوقت؟".

وبعد إعلانهما هذا الخبر الصادم بأنهما ستخوضان تجربة الحمل جنباً إلى جنب، كشفت براي بأن الناس سوف يعتقدون أن هذه مزحة وأننا خططنا لها لكن لا يمكن التخطيط للحمل أبداً.

أما نيكي فخلال مقابلة لها مع مجلة People تحدّثت حول الموضوع بقولها: "لقد كانت مفاجأة استغرق الأمر مني أسبوعاً كاملاً لتقبل الموضوع فقد كنت مثل: يا إلهي أنا حامل أنا لست مستعداً لذلك".

وبالرغم من أن براي وانييال يحاولان توسيع عائلتهما لم تكن نيكي وأرتيم خططان لتأسيس عائلة حتى الآن حيث أنها ظنت في البداية أنها كانت تعاني من مشاعر توأمتها نحو الأمومة.

ويبدو واضحاً بأن نجمتا WWE تعانيان من أعراض الحمل نفسها حيث قالتا: "إنه شيء مجنون لأن كلانا يعاني من نفس الأعراض خاصة من الغثيان، فأشعر كأنني أعاني من صداع الكحول يومياً، وهذا هو الجزء الصعب".

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