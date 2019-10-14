نجم أمريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع طويل مع المرض.. تمنينا ذلك منذ زمن!

لمن الصعب أن يواجه الوالدان حقيقة موت أحد أطفالهن، فقد أعلن "ميجيل سيرفانتس"، نجم مسرحية "هيملتون"، أن طفلته "أديلايد" البالغة من العمر ثلاث سنوات قد توفيت يوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

خرج "ميجيل سيرفانتس" (42عامًا) عن صمته بعد ثلاثة أيام من وضع طفلته المتوفاة في مَأْوَى لرِعَايَةُ المُحْتَضَرين عقب صراعها مع مرض الصرع والتشنجات التي أصابتها منذ ولادتها.

ونشر "ميجيل" بيان مشترك مع زوجته "كيلي"، جاء فيه: "إن عائلة سرفانتس تشعر بالحزن لإعلان أن ابنتهما الرضيعة أديلايد جريس توفيت بشكل مأساوي يوم السبت"، وأضافا أنها كانت بين أذرع عائلتها المحبة في اللحظة التي ودعت روحها الحياة بسلام، وهذا ما كانوا يبحثون عنه لمدة طويلة.

وأضافت العائلة إنهم يودون الإعراب عن امتنانهم العميق لجميع من حاول التواصل معهم، ودعمهم بكلماته وصلواته، وسيبقون يشعرون بالحب أثناء مرورهم بهذا الوقت العصيب.

وشارت "كيلي" صورة لسرير ابنتها الفارغ، وكتبت بحزن: "أطفئت الآلات، سريرها فارغ، والهدوء يصاحبه الصمم.. تركتنا الآنسة أديلايد جريس في وقت مبكر من صباح السبت..لقد أتت إلى العالم وكان لديها مهمة وقصة ، أنا فخورة جدًا فلن ينسى أحد قصتها".

وتابعت: "توفيت بين ذراعي وغادرت الحياة بسلام محاطة بالحب..أخيرًا، تخلَّصت من الألم والتشنجات، لكنها تركتنا محطمين..نحبك اديلايد كثيرًا وسنبقى إلى الأبد."

يجدر الإشارة أن وفاة "أديلايد" تأتي قبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها الرابع.