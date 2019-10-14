نجم أمريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع طويل مع المرض.. تمنينا ذلك منذ زمن!

لمن الصعب أن يواجه الوالدان حقيقة موت أحد أطفالهن، فقد أعلن "ميجيل سيرفانتس"، نجم مسرحية "هيملتون"، أن طفلته "أديلايد" البالغة من العمر ثلاث سنوات قد توفيت يوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض.
خرج "ميجيل سيرفانتس" (42عامًا) عن صمته بعد ثلاثة أيام من وضع طفلته المتوفاة في مَأْوَى لرِعَايَةُ المُحْتَضَرين عقب صراعها مع مرض الصرع والتشنجات التي أصابتها منذ ولادتها.
*NEW BLOG POST* “My Lighthouse” Is it Friday already? Time has had a jarring presence in our house lately: speeding up then slowing down, each day blending into the next, not adhering to the laws of physics. I feel like I’m adrift with no land in sight. But there is one thing helping me keep my bearings amidst these rough waters: Jackson. I know everyone thinks their kid is incredible but this kid, Adelaide’s big brother, is really something else. He is my lighthouse in the storm. Link in bio to read full post. Photo credit: @jenniferloomisphoto . . . #inchstones #inchstonesbykc #specialneedssiblings #specialneedsfamily #thisishospice #hospice #specialneedsparenting #advocatelikeabrother #differentisbeautiful #epilepsywarrior #undiagnosed
ونشر "ميجيل" بيان مشترك مع زوجته "كيلي"، جاء فيه: "إن عائلة سرفانتس تشعر بالحزن لإعلان أن ابنتهما الرضيعة أديلايد جريس توفيت بشكل مأساوي يوم السبت"، وأضافا أنها كانت بين أذرع عائلتها المحبة في اللحظة التي ودعت روحها الحياة بسلام، وهذا ما كانوا يبحثون عنه لمدة طويلة.
وأضافت العائلة إنهم يودون الإعراب عن امتنانهم العميق لجميع من حاول التواصل معهم، ودعمهم بكلماته وصلواته، وسيبقون يشعرون بالحب أثناء مرورهم بهذا الوقت العصيب.
وشارت "كيلي" صورة لسرير ابنتها الفارغ، وكتبت بحزن: "أطفئت الآلات، سريرها فارغ، والهدوء يصاحبه الصمم.. تركتنا الآنسة أديلايد جريس في وقت مبكر من صباح السبت..لقد أتت إلى العالم وكان لديها مهمة وقصة ، أنا فخورة جدًا فلن ينسى أحد قصتها".
وتابعت: "توفيت بين ذراعي وغادرت الحياة بسلام محاطة بالحب..أخيرًا، تخلَّصت من الألم والتشنجات، لكنها تركتنا محطمين..نحبك اديلايد كثيرًا وسنبقى إلى الأبد."
يجدر الإشارة أن وفاة "أديلايد" تأتي قبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها الرابع.
The machines are off. Her bed is empty. The quiet is deafening. Miss Adelaide Grace left us early Saturday morning. She went peacefully in my arms and surrounded by love. Finally, she is free from pain, reactions and seizures but leaves our hearts shattered. We love you so much Adelaideybug and forever after 💔💜