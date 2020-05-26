نجم عالمي كاد يفقد حياته في موقع التصوير.. إليك وقائع الحادثة!

أشيد بأداء النجم الأمريكي الكوميدي "آدم ساندلر" في فيلم "Uncut Gems" العام الماضي للعبه دور "هوارد راتنر"، وهو صائغ مجوهرات في مدينة نيويورك ومدمن على المقامرة، لكن يخفى على الجميع حادثة مرعبة كادت تفقده حياته.

في مقابلة مع برنامج "انترتينمنت ويكلي"، كشف "آدم ساندلر" ومخرجا الفيلم "جوش وبيني صفدي" أن اثنين من الممثلين الذين لعبا دورحارسان شخصيان قد أبرحا "ساندلر" ضربًا بطريقة قاسية جدًا أثناء التصوير.



وقال "جوش صفدي": "إن ساندلر كان منغمس للغاية في الشخصية التي بدأت في الواقع تصبح مخيفة قليلاً مرة أو مرتين، لأنه تعرض للاختناق في واحد من المشاهد".

وتابع المدير المشارك: "في إحدى المرات عندما كان ساندلر يختنق ويحاول التخلص من يد الممثل، إلَّا أن الأخير اعتقد أنه منغمس بالتمثيل فقرر خنقه بشدة، حينها لم يتمكن آدم من التنفس".

وأشار الأخوان صفدي أن" كيث ويليام ريتشاردز"و"تومي كومينيك" هم الذين لعبا دور الحراس الشخصيين لشخصية "أرنو"، التي يؤدي دورها النجم "إريك بوغوسيان، وأوضحا أن الرجال لم يصوروا فيلماً من قبل لكنهما محترفين للغاية.



وأكد "ساندلر" أنه سافر إلى منزله مصحوبًا مع مجموعة من الكدمات والرضوض نظرًا لشخصيته التي تعرضت لكثير من المواقف المرعبة مع طاقم عمل "أرنو".

تدور أحداث فيلم Uncut Gems حول الصائغ في مدينة نيويورك والذى دائمًا ما يبحث عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك فى العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطى أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

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