نجم عالمي يفلت من العقاب بعد اغتصابه ثلاث نساء.. كم دفع لذلك؟!

اتهم النجم الأمريكي "داني ماسترسون"، الذي عرف في مسلسل That '70s Show، ثلاث تهم بالاغتصاب لحوادث منفصلة بين عامي 2001 و2003.

أعلن المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس "جاكي لاسي" أن "داني ماسترسون" اتهم باغتصاب ثلاثة نساء قسرًا في حوادث منفصلة، إحداهن امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا في شهر يناير وديسمبر من عام 2001.

وبعد انتشار هذه الأخبار المشينة، قبض قسم جرائم السرقة والقتل على الممثل في صباح يوم الأربعاء، وأطلق سراحه في فترة ما بعد الظهر بكفالة تقدر بـ3.3 مليون دولار. وأصدر "توم ميسيرو"، محامي ماسترسون، بيانا تعهد فيه بمحاربة التهم، جاء فيه: "إن ماسترسون بريء، ونحن واثقون من أنه سيتم تبرئته عندما تظهر كل الأدلة أخيرًا ويكون للشهود الفرصة للشهادة ..من الواضح أن السيد ماسترسون وزوجته في حالة صدمة كاملة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الادعاءات التي تبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا تؤدي إلى توجيه اتهامات، لكنهم وأسرهم يشعرون بالارتياح لمعرفة أن الحقيقة ستظهر في النهاية. الأشخاص الذين يعرفون السيد ماسترسون يعرفون شخصيته ويعرفون أن الادعاءات كاذبة. "





ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، يُقال أن "ماسترسون" (44 عامًا) اغتصب امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا في شهر أبريل عام 2003، وامرأة تبلغ من العمر 23 عامًا دعاها إلى عقاره في هوليوود هيلز.

وقال نائب المدعي العام الإقليمي "رينهولد مولر" من قسم الجرائم الجنسية، الذي يتابع مجريات القضية، إن جميع الجرائم المزعومة وقعت في منزل المدعى عليه.

وفي حال أثبتت إدانته، فسوف يواجه "ماسترسون" حكمًا بالسجن يصل إلى 45 عامًا في سجن الولاية.



وبالعودة إلى شهر فبراير الماضي، انتقد "ماسترسون" أربع نساء اتهموه بالاغتصاب، قائلاً إن الدعوى التي رفعوها ضده والكنيسة السيانتولوجيا من أجل الحصول على الأموال بطريقة مخزية.

وليس معروفًا هوية الضحايا المزعومون في الاعتقال اليوم أو إذا كانوا على صلة بالدعوى السابقة بأي شكل من الأشكال.

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