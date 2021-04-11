نجم فرقة BTS يشبه نفسه بالقطط.. وهذه السمات المشتركة!

تحدث سوجا عضو فرقة BTS الكورية مؤخرًا عن حبه المتزايد للقطط نظرًا للتشابه المزعوم الذي يجمعه بهم.

بدأت المحادثة حول القطط والتشابه المثير للجدل بعدما طرح مضيف برنامج A Fairy Tale سؤالًا على النجم، وثال متسائلًا: "لماذا تعتقد أن الناس يقولون أنك مثل قطة؟"

هناك بدأ المغني بسرد جميع الخصائص النمطية للقطط واعترف قائلًا: "نظرًا لأن القطط لا تحب أن تتضايق، فهي لا تفعل ما لا تريده، وتفعل ما تريده فحسب".

وأضاف: "أعتقد أنه بسبب تلك الخصائص؛ فأنا أحب القطط، بالإضافة إلى أنها لا تحب إزعاج أحد، لذلك أعتقد أن الناس يقولون إنني قطة لأننا نتشارك تلك الخصائص ".