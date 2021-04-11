  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. نجم فرقة BTS يشبه نفسه بالقطط.. وهذه السمات المشتركة!

نجم فرقة BTS يشبه نفسه بالقطط.. وهذه السمات المشتركة!

منشور 11 نيسان / أبريل 2021 - 06:28
فرقة BTS الكورية
فرقة BTS الكورية

تحدث سوجا عضو فرقة BTS الكورية مؤخرًا عن حبه المتزايد للقطط نظرًا للتشابه المزعوم الذي يجمعه بهم.

بدأت المحادثة حول القطط والتشابه المثير للجدل بعدما طرح مضيف برنامج A Fairy Tale  سؤالًا على النجم، وثال متسائلًا: "لماذا تعتقد أن الناس يقولون أنك مثل قطة؟"

هناك بدأ المغني بسرد جميع الخصائص النمطية للقطط واعترف قائلًا: "نظرًا لأن القطط لا تحب أن تتضايق، فهي لا تفعل ما لا تريده، وتفعل ما تريده فحسب".

وأضاف: "أعتقد أنه بسبب تلك الخصائص؛ فأنا أحب القطط، بالإضافة إلى أنها لا تحب إزعاج أحد، لذلك أعتقد أن الناس يقولون إنني قطة لأننا نتشارك تلك الخصائص ".

 

اقرأ المزيد عن فرقة BTS في Buzz بالعربي:

 

فرقة BTS تحطم رقم أديل القياسي.. وتتصدر قائمة iTunes

أقنعة على الوجه وحراسة مشددة.. هكذا وصلت فرقة BTS إلى نيويورك

 
كلمات دالة:فرقة BTS الكوريةBTSقططمشاهير هوليوودنجومفنفرقة كورية

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...