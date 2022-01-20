نجم هندي يتعرض للتنمر بسبب زيارته لمكة المكرمة.. وهذا رده!

انتقد الممثل الهندي علي فضل متنمرًا سخر من زيارته الأخيرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توجه نجم فيلم "Fukrey" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لمشاركة المناظر خلال أدائه العمرة، وأرسل الحب لجمهوره وأصدقائه في جميع أنحاء العالم، ودعا لكل أحبائه.

وكتب على أحد صوره: "إلى المدينة المنورة ثم مكة! يا لها من طريقة لإنهاء التصوير! أنا محظوظة حقًا أعتقد من نواح كثيرة، أو على الأقل أحب أن أفكر بذلك.. هذا كان لأمي ونانا، خسارتهم لن تشفي أبدًا.. ربما لم يكن الشفاء الجواب بل البحث هو، سنكتشف ذلك فيما بعد."

وتابع:"صليت وصليت لأجل كل من حولي. العائلة والأصدقاء وجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحب. هناك الكثير منهم فقط.

وأضاف: "وخمن ماذا؟ هناك المزيد من الحب لأعطه واحصل عليه. لذا راقب بهدوء، فلقد بعثت بعض الحب! ولجميع الملحدين .. فكر في هذا التأمل الكبير الذي لن يذهب عبثًا".

ورداً على منشوره، قام أحد المستخدمين بالتنقيب في مسيرته التمثيلية وشكك بإيمانه بسبب أفعاله المشينة، حينها سارع فضل بالرد على التعليق البغيض، وكتب: "مرحباً أيها الأحمق الذي يستخدم الإنستغرام، من المفترض أن يتم تحميل الصور ومقاطع الفيديو فقط هنا. هل فقدتها؟ توقف عن التحديق في شاشة هاتفك، كل شيء سيكون على ما يرام".