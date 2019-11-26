تزامناً مع عودة مسلسل Friends.. ديفيد شويمر يستعيد رومانسيته ويواعد امرأة تصغره بـ 20 عاماً

يستعيد نجم مسلسل Friends "ديفيد شويمر" نشاطاته مؤخراً عقب غياب طويل عن الساحة حيث أنه يجري محادثات مع بقية أعضاء فريق المسلسل الشهير من أجل لم شملهم مرةً أخرى عبر التلفاز.

ولم يكتفي ديفيد بالحياة المهنية بل على الصعيد الخاص بدأ بمواعدة فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً تحمل اسم كاتي ماركويتز وذلك بعد عامين من انفصاله عن زوجته.

وكشف مصدر بأن الممثل البالغ من العمر 53 عاماً التقى الفتاة كاتي في حانة حيث اشترى لها مشروباً، وبالرغم من نفي كاتي بنفسها هذه الشائعات إلا أن المصدر يؤكد أن الثنائي كانا يتواعدان.

وتأتي هذه الأخبار الرومانسية بعد أكثر من عامين على انفصال شويمر عن زوجته زوي حيث أن لديه ابنة واحدة بعمر الثماني سنوات، ويبدو واضحاً أن الانفصال كان ودياً حيث نشرت زوي في بداية العام صورةً لها مع دبفبد وابنتها وهما يشعران بالفخر بها.

وعلى صعيد التمثيل تمتع ديفيد ببعض الأعمال الجديد خلال السنوات القليلة الماضية كان من أهمها عام 2016 عند ترشيحه لجائزة Primetime Emmy عن دوره المحامي روبرت كارداشيان في مسلسل The People vs. OJ Simpson.

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