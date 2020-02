نجم The Lord Of The Ring يرحّب بطفله الأول.. من هي الأم!

صرّح مصدر قريب لصحيفة UsWeekly يوم أمس الأربعاء بأن النجم "إيليجا وود" قد رحّب بطفله الأول.

وبالرغم من أنه لا يوجد تفاصيل متاحة إلا أن نجم The Lord Of The Ring شوهد في يوليو عام 2019 برفقة حبيبته المنتجة ميت ماري كونجسفيد في لوس أنجلوس بينما كان يبدو بطنها بارزاً.

لكن في أوائل هذا الشهر رُصدت في العرض الأول لفيلم Emma حيث لم يظهر بأنها كانت حامل وكانت تحمل كأساً من الشامبانيا.

وخلال وقت سابق شوهد الثنائي في عرض أزياء Rodarte FW19 حيث كانت بإطلالة ملكية بفستان أزرق بينما كانت تضع ميت ماري خاتم بيدها.

ويشار إلى أن إليجه جسّد دور فرودو في ثلاثية أفلام Lord of the Rings و The Hobbit: An Unourney Journey.

