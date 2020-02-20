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نجم The Lord Of The Ring يرحّب بطفله الأول.. من هي الأم!

منشور 20 شباط / فبراير 2020 - 12:30
إليجه وود
إليجه وود

صرّح مصدر قريب لصحيفة UsWeekly يوم أمس الأربعاء بأن النجم  "إيليجا وود" قد رحّب بطفله الأول.

وبالرغم من أنه لا يوجد تفاصيل متاحة إلا أن نجم The Lord Of The Ring شوهد في يوليو عام 2019 برفقة حبيبته المنتجة ميت ماري كونجسفيد في لوس أنجلوس بينما كان يبدو بطنها بارزاً.

With child: In July Kongsved flaunted a healthy baby bump alongside Wood in Los Angeles. Mette-Marie was also donning a wedding band on her ring finger

لكن في أوائل هذا الشهر رُصدت في العرض الأول لفيلم  Emma حيث لم يظهر بأنها كانت حامل وكانت تحمل كأساً من الشامبانيا.

A night on the town! On Tuesday Elijah, left, and his partner, right, were at the Emma premiere in LA with Anya Taylor-Joy, center

وخلال وقت سابق شوهد الثنائي في عرض أزياء Rodarte FW19 حيث كانت بإطلالة ملكية بفستان أزرق بينما كانت تضع ميت ماري خاتم بيدها.

New parents? Hollywood acting vet Elijah Wood has reportedly welcomed his first child. The Lord Of The Rings star and his partner Mette-Marie Kongsved welcomed their baby recently, a source told UsWeekly on Wednesday. Seen on February 5 in California

ويشار إلى أن إليجه جسّد دور فرودو في ثلاثية أفلام Lord of the Rings و The Hobbit: An Unourney Journey.

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