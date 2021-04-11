نجوم عالميون يصومون في رمضان.. أحدهم اعتنق الإسلام قبل 17 عامًا!

يحتفل العالم الإسلامي بالشهر الفضيل، ويستعدون لصيامه وقيامه وأداء شعائره على أكمل وجه، وبطبيعة الحال هنالك العديد من الوجوه الشهيرو والنجوم العالميين ممن يُعتقد أنهم يؤدون هذه الفريضة احترامًا لعقيدتهم.

وهنا نستعرض مجموعة من المشاهير ممن يصومون في رمضان:

1. جيرمين جاكسون

اعتنق المغني والعضو السابق في فرقة The Jackson 5 الإسلام عام 1989 بعد رحلته إلى البحرين، وتحدث سابقًا عن أهمية الصيام في عقيدته، حيث صرَّح لصحيفة "ذا ناشيونال" عام 2013 أن من الضروري بالنسبة له الالتزام بتعاليم الإسلام وقبول الله في قلبه.

وأضاف وهو يتحدث عن شهر رمضان "إنه أهم وقت لأننا نضحي ببعض الأشياء اليومية ونفكر في الأشياء الأقل أهمية..نحن نصوم لكننا نأكل أيضًا على الإفطار يوميًا بينما لا يتمتع الآخرون بهذه الرفاهية؛ لذلك تفكر بأولئك الذين لا يتمتعون بهذه النعمة بسهولة، لذلك تفكيرك بهذا الوضع ومنحك الصدقات للمحتاجين يُقربك من الله."

2. حليمة آدن

حصدتء عارضة الأزياء الصومالية الأمريكية، التي عملت مع شركات مثل "ماكس مارا" و"ألبرتا فيريتي"، على شهرة كبيرة عام 2016 حينما ارتدت البوركيني في مسابقة ملكة جمال أمريكا، لكن ذلك لم يمنعها من الصيام ومشاركة عقيدتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت في إحدى المنشورات أنها تنام كثيرًا خلال الشهر الفضيل.

3. يوسف إسلام

اعتنق الموسيقي ، المعروف سابقًا باسم "كات ستيفينز"، الإسلام عام 1977، وتحدث سابقًا بأن الشهر الكريم هو الوقت المناسب لتذكر مدى الإحسان والقيمة الداخلية للصيام، فصرَّح لموقع "ذا ناشونال": "الصيام والابتعاد عن الطعام والشراب هو خيار نتخذه، لكن بينما يعاني الكثيرون ألآم الجوع والحرب ، فإن رمضان أفضل وقت للتعاطف ومنح ما نستطيع للمساعدة في إيقاظ إنسانيتنا".

4. ماهرشالا علي

لم يكشف النجم الحائز على جائزة الأوسكار حول حقيقة صيامه الشهر الفضيل، إلّا أنه تطرَّق في مقابلات عديدة للحديث عن إيمانه، فقد اعتنق الإسلام قبل 17 عامًا وغير اسمه من غليمور إلى علي، فقد نشأ وتربى تربية كنسية لأم مسيحية.

5. إيمان عبدالمجيد

لا تشارك عارضة الأزياء صومالية المولد ، وهي أرملة أسطورة الموسيقى البريطاني "ديفيد بوي"، تجربتها خلال شهر رمضان، لكنها ترسل بانتظام تمنياتها الطيبة لزملائها المسلمين خلال الشهر الكريم وفي العيد.

6. محمد حديد

كشف والد عارضتي الأزياء العالميتين "جيجي حديد" و"بيلا حديد" في مقابلة مع Modern Luxury عام 2010 أنه لا يعتبر نفسه مسلماً "متدينًا" ، إلا أنه يصوم خلال شهر رمضان.