بيلا حديد في أول تجربة تمثيلية لها في هذا المسلسل.. وتحتفل بقدوم شهر رمضان

أعلنت عارضة الأزياء "بيلا حديد" بأنها ستفاجىء الجمهور وذلك في اول تجربة تمثيلية لها حيث ستظهر ضيفة شرف في مسلسل Ramy والذي سيعرض على منصة Hulu.

ونشرت بيلا حديد خبر انضمامها للموسم الثالث من المسلسل Ramy عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وقالت: "إنه أفضل طاقم وأفضل عرض وأنا فخورة ومتحمسة جداً فإذا لم تشاهدوا الموسم الأول والثاني فشاهدوه الآن أحبكم كثيراً".

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الشخصية التي ستجسّدها بيلا في المسلسل أو حتى علاقاتها بالشخصيات الأخرى، كما أنه لم يحدد موعد عرض الموسم الثالث منه.

كما تلقّت بيلا العديد من التهاني حول خوضها تجربة التمثيل للمرة الأولى وأثار هذا الخبر تفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين اصدقائها الذين تمنوا لها النجاح الكبير.

ومسلسل Ramy هو من بطولة النجم المصري رامي يوسف والذي يدور أحداثه حول عائلة مسلسة تعيش في نيوجرسي وتفاصيل حياة هذه العائلة والصعوبات التي تواجهها.

بيلا حديد ووالدها محمد حديد يحتفلان برمضان

وكانت عارضة الأزياء بيلا حديد قد احتفلت بشهر رمضان المبارك حيث انها انتقلت إلى حسابها الخاص على "انستغرام" وأعادت نشر منشور خاص لوالدها كتب فيه: "رمضان مبارك وكريم ونتمنى السلام والهدور لجميع الأديان".

أما بيلا حديد فقد نشرت صورة لشارع فلسطيني وتمنت لجمهورها رمضان سعيد.