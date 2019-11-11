نجوم عرب ومشاهير صدموا الجميع بإصابتهم بالبهاق.. آخرهم رامي جمال!

هنالك العديد من الفنانين ممن أصيبوا بالبهاق، وهو حالة تؤثر على الأصباغ في جلد الإنسان، ولا يوجد له علاج جذري، بل علاجات لاستقرار الحالة والحد من نشاطها وانتشارها من بينها الأشعة فوق البنفسجية. وفي المراحل المتقدمة من المرض، تًزال أصباغ البشرة غير المتاثرة بحيث تمتزج مع البقع المتأثرة بالبهاق.

ومن أشهر النجوم الذين أصيبوا بالبهاق، نجم البوب الراحل "مايكل جاكسون"، حيث كشف في العديد من المقابلات أن إصابته بهذا المرض تجعل من بشرته أفتح لونًا، نافيًا خضوعه لعمليات لتبييض البشرة بعد انتشار شائعات تُفيد محاولته للتحوَّل إلى من ذوي البشرة السمراء إلى البيضاء، لكن بعد وفاته وتشريح جثته أكِّدَ أنه بالفعل مصاب بالمرض.

وقبل عدة ساعات، صدم المطرب والملحن المصري "رامي جمال" جمهوره والوسط الفني بإعلانه إصابته بمرض البهاق.

وهنا نستعرض قائمة بالنجوم والمشاهير ممن أصيبو بالمرض:

1. مايكل جاكسون

أصيب مغني البوب الراحل بالبهاق، ويتكهن الكثيرون بأن هذا هو السبب في تغير لون بشرته بشكل كبير مع تقدمه في السن.

2. هولي ماري كومز

كشفت الممثلة الأمريكية، البالغة من العمر 45 عامًا، أنها تعاني من مرض البهاق على كلتا يديها.

3. جون هام

عانى النجم الأمريكي، البالغ من العمر 47 عامًا، من البهاق الناجم عن التوتر، وأثَّر ذلك على كلتا يديه، حيث لم يكن مصابًا قبل المشاركة في بطولة فيلم Mad Man.

4. ويني هارلو

أصيبت عارضة الأزياء الكندية الشهيرة "شانتيل براون" المعروفة باسم "ويني هارلو" بالبهاق، ورب ضارة رافعة، فقد كان ذلك سبب شهرتها العالمية في عالم عرض الأزياء، عقب تجرؤها في الخروج علنًا ببقعها الجلدية، قائلةً: "لا أعتقد أنني قبيحة، بالعكس أنا أرى أنني جميلة، ولن أرى نفسي بعيون الآخرين".

5. بريان رايس

عانت عارضة الأزياء الإنجليزية الحسناء بالمرض في عمر الـ19، ورغم أنها كانت تكره الظهور دون مستحضرات تجميل على بشرتها من أجل إخفاء البقع التي غطَّت وجهها، إلَّا أنها قررت الخروج من قفصها ومواجهة العالم، وقالت في إحدى لقاءاتها: "قررت أن أضع صور لي على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك ليكون حافز لكل مصاب وتشجيع ودعم".

6. شهد سلمان

خطفت عارضة الأزياء السعودية ذات الـ22 عامًا الأنظار إلى ملامحها المشابهة لعارضة الأزياء "ويني هارلو"، وأشارت أنها لطالما شعرت بالثقة بالنفس وأحبَّت شكلها كما هو، ففي لقاء لها مع إحدى المجلات صرَّحت قائلة: “لم أكن أشعر بشعور جيّد تجاه نفسي في السابق، ولك يكن يعجبني شكلي. كانت ويني هي من أعطتني الثقة لأقاوم، لم أكن أتوقع أن تتاح لي الفرصة للقائها، كان حلماً بالنسبة لي أن أقضي الوقت معها في جلسة تصوير لڤوغ. أشعر أنني الآن يمكن أن ألهم الكثير من الفتيات بدوري”.

7. أميتاب باتشان

يعاني الممثل الهندي ونجم بوليوود الأشهر البالغ من العمر 76 عامًا يعاني من البهاق في جسده.

8. رامي جمال

شارك الملحن والمطرب المصري تفاصيل مرضه بمنشور على "إنستغرام" تحدث فيه عن صدمته عندما علم بمرضه قبل سنة وكيف حاول أن يغطي علامات المرض إلا أنه لم ينجح بذلك، وأنه رضي بقضاء الله وقدره.

ما أحزن رامي هو رد فعل الناس وزملاء المهنة، إذ أنهم أبدوا قلقهم من مصافحته خوفاً من أن يعديهم المرض وهنالك من طلب منه أن يغير مجال عمله لأن الناس لن تتقبله.

وأضاف جمال أنه وجد نفسه أمام خيارين، إما أن يترك المهنة أو أن يتقبله الناس كما هو ويكفوا عن النظر إليه بطريقة غريبة.

9. جينيس كاستيلو

أطلَّت عارضة الأزياء الفنزويلية في حملة دعائية لدعم مرضى البهاق بعد الكشف عن إصابتها بالمرض، حيث نشرت صورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بشكلها الحقيقي والبقع تغطيها.

10. كارن وزان

كشفت المؤثرة والمدوّنة "كارن وازن" عن إصابتها بمرض البهاق، ونشرت ﻿عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لها أرفقتها برسالة مؤثرة، جاء فيها: "منذ حوالى العام، اكتشفت إصابتي بمرض البهاق، حيث أخبرني الاطباء عن احتمال 50/50 لانتشار البقع البيضاء على كل أنحاء جسمي أو حصرها في مناطق معينة كالعنق، والظهر ومنطقة العينين."

وأضافت: "وقد أصابني هذا الاكتشاف بشيء من الصدمة بحيث تحولت الى مهووسة بجسمي، أتفحصه مرات عدة في النهار للتأكد من عدم انتشار المرض والبقع حتى وصلت الى الحضيض الفكري، فقد سمحت لهذا الامر بالسيطرة علي والتحكم بي إلا أن قررت التوقف عن الاستسلام."

11. مريم سعيد

كشفت الإعلامية المغربية مريم سعيد، عن إصابتها بمرض جلدي نادر يسمى "البهاق "، مشيرة إلى أنها تتعايش معه ولا تخجل من الحديث عنه.

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