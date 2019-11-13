نجوم مسلسل Friends يحضّرون مفاجأة لمعجبيهم.. جزء آخر قادم؟

يعود أبطال المسلسل الشهير Friends مجدداً معاً بعد 25 عاماً على ظهورهم على الشاشة مجتمعين، حيث كان فريق الممثلين والمنتجين يصرّون على مرّ السنين وأثناء اللقاءات على عدم اجتماعهم في عمل معيّن.

وخلال وقت سابق نشرت نجمة المسلسل جينيفر أنيستون صورةّ لها تجمعها ببقية زملائها الممثلين المشاركين في المسلسل وكانت أول صورة رسمية لها على حسابها الخاص على انستغرام.

وكشف The Hollywood Reporter أن المحادثات جارية لإجراء اجتماع خاص بالممثلين ومن شأنها أن تعيد لم شمل جميع الأعضاء البارزين وهم "كورتني كوكس، جينيفر أنيستون، ليزا كودر، ديفيد شويمر، ماثيو بيري، مات لابلانك" بالإضافة إلى المبدعين ديفيد كرين ومارتا كوفمان.

وتؤكد المصادر أنه لا توجد أي صفقات في الوقت الحالي لكن حقيقة أن جميع أعضاء فريق العمل مستعدون للعمل معًا مرة أخرى هي خطوة كبيرة إلى الأمام، فمتى ما تم الانتهاء من الصفقات بين الممثلين فسيتعين عليهم تحديد الجداول الزمنية الخاصة بالنجوم الستة والتي ستكون صعبة نوعاً ما.

ورفضت كل من القنوات التلفزيونية الداعمة HBO Max and Warner Bros التعليق على هذا التقرير حيث زعمت المصادر بأن بوب غرينبلات رئيس WarnerMedia Entertainment كان هو القوة الدافعة في لم شمل الممثلين مرة أخرى.

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