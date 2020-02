نسخة حية من فيلم Tangled على الطريق.. وهؤلاء مرشحات لدور البطولة

يمكننا ملاحظة أن شركة "ديزني" تعمل على إعادة إحياء أفلامها الكرتونية لتتحول إلى نسخ واقعية حية مختلفة الأبعاد لضمان تجربة فريدة ومختلفة إلى عالمها الخيالي.

خلال السنوات القليلة الماضية، ركزت شركة "ديزني"طاقاتها على إعادة إحياء أفلامها الكرتونية إلى نسخ واقعية آخرها فيلم "علاء الدين"، ويبدو أننا سنشهد إصدار النسخة الحيَّة من فيلم الأنيميشن Tangled الذي أطلق قبل 10 سنوات، حيث ستتحول قصة الشخصية الخيالية ذات الشعر الطويل "رابونزل" إلى واقع أخيرًا، وليس واضحًا إذا ما سيكون الإصدار الجديد سيتبع خطى الإصدار الأصلي أم نهجًا جديدًا.

وليس معروفًا من سيقع عليه الاختيار لأداء دور بطولة الفيلم إلى الآن، لكننا قررنا وضع بعض الاحتمالات المثالية لشخصية "رابونزل" من بينهن:

آنا صوفيا روب

تتشابه ملامح الممثلة الأمريكية الحسناء بالشخصية الكرتونية فكلتاهما تمتلكان عينين واسعتين، شعر أشقر، وبشرة ناصعة البياض.







آماندا سيفريد

تتمتع الممثلة الأمريكية بعيون خضراء واسعة، وشعر أشقر، بالإضافة إلى ملامحها البريئة.

دوف كاميرون

بلا شك ستناسب الممثلة الأمريكية هذا الدور لامتلاكها ملامح بريئة وجاذبية تميزها عن غيرها.

وقبل عدة أعوام، أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشبه الواضح بين المغنية العالمية "شير" وشخصية الساحرة الشريرة "غوثيل"، والممثلة "آماندا سيفريد" بشخصية "رابونزل" وذلك بعدما شوهدتا إلى جانب بعضهما البعض أثناء الترويج لفيلمهما Mamma Mia! Here We Go Again.

يذكر أن فيلم Tangled أصدر عام 2010، وهو من بطولة "ماندي مور" و"زاكاري ليفي"، و"دونا مورفي"، وقد حقق أرباحًا تجاوزت الـ593 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.