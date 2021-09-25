نسليهان أتاغول وقادير دوغلة يلفتان الأنظار برقصهما اللطيف في إحدى الحفلات التركية!

نشرت النجمة التركية "نسليهان أتاغول" مقطع فيديو لطيف برفقة زوجها النجم "قادير دوغلو" وهما في حفل غنائي في تركيا عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

ولفت الثنائي الأنظار إليهما وهما يرقصان على أنغام الموسيقى المعروضة حيث كانا يغنيان كلمات الأغنية ويشعلان الأجواء بخفة دمهما.

وظهرت نسليهان وهي ترتدي بنطال جينز فاتح وبلوزة سوداء، بينما أسدلت شعرها بتسريحتها المعتادة، وكان قادير يجلس بجانبها وهو يرتدي قميص أبيض.

وكانت نسليهان قد اختفت عن الساحة الفنية بعد انسحابها من مسلسل "ابنة السفير" إثر إصابتها بوعكة صحية أدّت إلى عدم استمرارها.

وكشفت مؤخراً عن عودتها للعمل حيث اتفقن مع إحدى الشركات التركية على انتاج مسلسل من بطولتها ولكنها لم تكشف عن دورها أبداً أو أي تفاصيل أخرى تتعلّق بالعمل فحرصت على التكتم.

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