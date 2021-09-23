بوراك أوزجفيت ونسليهان أتاغول يتصالحان بعد خلاف لسنوات.. وفهريّة أفجين خائفة!

قدّم النجم بوراك أوزجفيت مسلسل حب أعمى من بطولته إلى جانب النجمة نسليهان أتاغول منذ عام 2015.

ومنذ تقديمهما هذا العمل الناجح وهما في خلاف مرّ عليه سنوات عديدة، والبعض اضفى أن هذا الخلاف بسبب غيرة كل من زوجة بوراك وزوج نسليهان عليهما بعد مشاهدهما كثنائي رائع في حب اعمى.

وكشفت الصحف التركية الحديثة بأن نسليهان أتاغول وأوزجيفيت تصالحا مؤخراً بعد الخلاف الذي لم يُعرف أسبابه الرئيسية ابداً، حيث كان خلافهما عند تقديم المسلسل.

وخلال مقابلة للنجمة فهريّة أفجين زوجة النجم بوراك أوزجفيت سُئلت عن المصالحة التي حدثت بين بوراك ونسليهان فأجابت بطريقة غاضبة بأن العلاقة لا تعنيها ولا تتدخل بعلاقاته مع زملائه.

واضافت فهريّة بان زوجها بورك لم يتشاجرمع أحد ولا يوجد له خلاف مع أحد من زملائه وبأنهم يجب ان يسألوا الأطراف المعنية حول أي موضوع يتعلّق لهما.

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