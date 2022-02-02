نسليهان أتاغول وقادير دوغلو يثيران جدل كبير حول معتقداتهما الدينية

كشفت الصحيفة التركية بيرسن ادّعاءات صادمة حول نجوم أتراك يتّبعون مناهج ومعتقدات دينية معيّنة ومنهم نسليهان أتاغول وزوجها الفنان التركي قادير دوغلو وكذلك عدد من نجوم تركيا منهم المغني مراد دالكيتش، وستارة أكباش، وتانسيل أونغل.

ادّعاءات صادمة حول نسليهان اتاغول وقادير دوغلو

ادّعت الصحيفة التركية بأن نسليهان أتاغول وقادير دوغلو يتبعان منهج معيّن يدعى بالمنهج "البكتاشية" وهو احد المذاهب الصوفية.

ونشرت الصحيفة معلومات صادمة بان نسليهان اتاغول وقادير دوغلو أسسا شركة الانتاج الخاصة بهما والتي تحمل اسم "alim yapım" وتعمل على مشاريع جديدة من أجل نشر هذه الأفكار في العالم كله.

كما أن هناك العديد من النجوم الآخرين الذين انضموا إلى هذه الجماعة، حيث أن كل شخص انضم لها يطلق عليه لقب معيّن، فالنجم مراد دالكيتش حبيب النجمة هاندا ارتشيل السابق اطلق عليه لقب "كرم جان".

أما تانسيل أونغل أطلق عليه لقب "فتحي جان"، بينما قادير دوغلو بقي محتفظاً باسمه إلا أنه ترفّع في مرتبته وأصبح في مرتبة "الدراويش" ولذلك أطلق عليه الصحفي خلال وقت سابق لقب "قادير الدرويش".

معلومات عامة حول جماعة البكتاشية

هو أحد المذاهب الصوفية ولديهم رئيس البروفيسور "علي عثمان غوري" ولقبه "الأب"، ولكي تنضم إلى مذاهبهم عليك أخذ حصة من الأب.

وتنشأ رابطة قوية بين أعضاء هذه الجماعة ويصبحوا كالإخوة فيساعدوا بعضهم مادياً ومعنوياً وينادي الرجال النساء في هذا المذهب بـ "الاخت".

ويمارس اعضاء هذا المذهب بعض الطقوس المعينة حيث يجتمعوا للدعاء بالقبعات والملابس ويحضر إليها أطفال، وعند الاجتماع لتناول الطعام فلا يمكن أن تبدأ الطعام قبل أن يأتي الأب، ويمنعوا ايضاً من الحديث الاباستئذان الأب، ولا يمكن استخدام الهاتف.

انسحاب نسليهان من مسلسل "ابنة السفير" وانفصال هاندا ارتشيل عن مراد دالكيتش

عانت نسليهان من تعب شديد أثناء تصوير مسلسل "ابنة السفير" وطلبت الإذن من "الأب" من أجل الانسحاب من العمل حيث قالت بأن المسلسل لا يجعلها تشعر بأنها بخير.

أما هاندا ارتشيل فقد انفصلت عن مراد دالكيتش بعد ان اخذها إلى أحد الاجتماعات حيث رات ردة فعل أهلها واصدقائها فقامت بقطع علاقتها فيه نهائياً.