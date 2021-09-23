نيكول ريتشي تشتعل بالنيران.. عيد ميلادها ينتهي باحتراق شعرها!

أشعلت نجمة تلفزيون الواقع نيكول ريتشي النار في شعرها عن طريق الخطأ خلال الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين.

كانت الشخصية التلفزيونية ومصممة الأزياء تحتفل بيومها الكبير في حفلة أقامتها في الهواء الطلق محاطة بالعائلة والأصدقاء عندما وقع الحادث.

وأظهر مقطع الفيديو الذي شاركته ريتشي على حسابها "إنستغرام" شعرها المشتعل بالنيران أثناء إمالة رأسها لإطفاء شموع كعكة عيد ميلادها، قبل أن تتلقى المساعدة في إخماد النيران.

وأرفقت ريتشي الفيديو بتعليق فكاهي، جاء فيه: "حسنًا، إلى الآن الأربعين مشتعل".

من جهته، رأى زوج الفنان جويل مادن الجانب المضحك من الموضوع، وعلَّق: "ذلك مثير".

وأضاف شقيق مادن التوأم وعازف الجيتار الرئيسي بينجي مادن: "عيد ميلاد سعيد يا أختي أحبك وشكرًا لك دائمًا، ابقي مشعة"، وأرفقها بإيموجي قلوب وشعلة نيران.

بينما كان مصفف شعرها، جريجوري راسل، منزعجًا بشكل واضح وعلق: "توقفي! فعلتيها مرة أخرى؟!"، لترد عليها: "سأبدأ البحث في موقع Pinterest عن قصات شعر جديدة، ابدأ بالتفكير في البوب المجعد اللطيف."

يذكر أن ريتشي وزوجها المغني الرئيسي في فرقة Good Charlotte تزوجا في منزل والدها ليونيل ريتشي في 11 ديسمبر 2010، وأنجبا ابنة تدعى هارلو وابن يدعى سبارو.