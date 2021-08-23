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نيكول كيدمان تكشف السر وراء نقص أدوارها في السينما.. "إن المنتجين أرادوا رميي في الخردة عند بلوغي الأربعين"

منشور 23 آب / أغسطس 2021 - 06:40
نيكول كيدمان
نيكول كيدمان

كشفت النجمة نيكول كيدمان عن السبب الرئيسي وراء نقص أدوارها في سينما هوليوود وابتعادها عنها، بالرغم من انها كانت نجمة ذات مسيرة مهنية رائعة.

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واعترفت النجمة البالغة من العمر 54 عاماً بأن النقص المفاجىء في الأدوار التي عُرضت عليها كان في نفس الوقت الذي أنجبت فيه ابنتها.

وقالت نيكول: "كانت الولادة بالنسبة لي بمثابة نهاية فصل االعمل والتمثيل، ففكرت حسناً هذه هو المكان الذي يجب ان اكون فيه"، حيث اعترفت بأنها فكرت في اعتزال التمثيل تماماً.

نيكول كيدمان

وزعمت نيكول أن المديرين التنفيذيين في هوليوود أرادوا رميها في الخردة عندما بلغت الأربعين من عمرها، فقالت: "شعرت بالإحباط الشديد لأن العديد من النساء في نفس العمل قالوا لي حسناًهذه الفترة ستمر فأنت في الاربعينيات من عمرك ونحن لسنا مهتمين بسرد قصتك او افكارك".

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وبالرغم من ما مرت به نيكول من الإحباط إلا ان والدتها قامت بدعمها وكانت تقول: "أنت فنانة ولا يجب عليك ترك كل ذلك وراءكيجب أن تحتفظي بشيء فقد ترغبي بالعودة مرة أخرى".

ويشار إلى أن نيكول كيدمان حصلت على عدة جوائز منها أربع جوائز غولدن غلوب وجائزة أوسكار واحدة خلال مسيرتها المهنية الرائعة.

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