نيكول كيدمان تلهب حفل CMA بالترتر الأحمر دعماً لزوجها كيث!

حضرت النجمة العالمية "نيكول كيدمان" حفل توزيع جوائز CMA الثالث والخمسين للموسيقى الريفية، فعلى الرغم من أنها لم تكن ضمن مرشحين الجوائز إلا أنها تواجدت لدعم زوجها كيث.

فانضمت نيكول إلى زوجها كيث أوربان الذي حصل على ترشحين لجوائز CMA لهذا العام في ناشفيل إلا أنها لفتت الأنظار إليها كنجمة رئيسية في الحفل.

فظهرت نيكول بفستان ماكسي من الترتر الأحمر اللامع والمزيّن بالشراشيب من أسفله وزهور ثلاثية الأبعاد عليه ونسّقت معه حقيبة يد وحذاء مفتوح بألوان مطابقة للفستان، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة لشعرها الأشقر.

أما زوجها كيث فقد اختار الإطلالة السوداء بالكامل والتي تكوّننت من بدلة نسّقها مع بلوزة وحذاء ضخم.

وانضم الثنائي إلى النجمة ريس ويذرسبون على مقربة من المسرح كما شوهدت السيدتان تتحدثان مع جيجي حديد وكاسي موسغريفز اللذان أتيا لاحقاً إلى الحفل.

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