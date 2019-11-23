نيكول كيدمان داخل استوديو غناء في هوليوود.. هل تعود للموسيقى من جديد؟

قدّمت النجمة "نيكول كيدمان" تجربة قصيرة في الموسيقى في عام 2001 مع المغني روبي ويليامز من خلال أغنية Somethin' Stupid.

وعادت نيكول يوم السبت إلى استوديو التسجيل من خلال نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على انستغرام، حيث ظهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاماً وهي ترتدي قميص أنيق معتمدةً تسريحة الكعكة.

وكانت نيكول تقف وراء الميكروفون بينما تمد يديها في الهواء وهي تغني، كما أنها علّقت على مقطع الفيديو: "Henson Recording Studios نستمتع بوقتنا".

ولطالما أبدت نيكول كيدمان اهتمامها بالموسيقى حيث حققت تسجيلات متقطعة طوال حياتها المهنية، إذ جربت نفسها في الغناء لأول مرة في فيلمها الموسيقي الشهير Moulin Rouge فكان ذلك ما لفت انتباه المغنية روبي والتي سألتها أن تغني معها Somethin' Stupid.

ويشار إلى أن نيكول قدّمت أداء موسيقي مع زوجها المغني كيث عدة مرات على مدار السنين وأبرزها كانت قصيدة عن تمكيم المرأة.

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