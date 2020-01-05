نيكول كيدمان وناعومي واتس بإطلالتين قبيحتين لا تتناسبان مع السجادة الحمراء

أقيم الحفل السنوي السابع البرانش الذهبي في صباح يوم أمس السبت في لوس انجلوس في كاليفورنيا، حيث حضره العديد من مشاهير هوليوود المعروفين.

وتواجدت النجمة "نيكول كيدمان" التي فاجأت الحضور ببساطة إطلالتها إذ كانت ترتدي بنطال جينز فضفاض وقصير من الأسفل نسّقته مع معطف طويل وبقماش الساتان من الأسفل والكروهات من الاعلى.

ولإتمام إطلالتها نسّقت مع المعطف حذاء بني مسطح مع حقيبة يد باللون نفسه كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة لشعرها وبطريقة فوضوية.

وانضمت إليها النجمة ناعومي واتس التي اختارت الظهور بفستان أسود طويل وأبيض مكوّن من طبقات إحداها شيفون والأخرى دانتيل ومزيّن بياقة مفتوحة.

كما نسّقت معه حذاء مقتوح بكعب عال ونظارة شمسية كانت تحملها في يديها بالإضافة إلى أنها اعتمدت التسريحة الجانبية لشعرها الأشقر القصير.

ومن الجدير بذكره أن الحفل يقام سنوياً لتناول وجبة غداء خاصة تضم نجوم هوليوود وكبار الرياضيين حيث يتيح الحفل فرصة للاختلاط.

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