نيك جوناس وبريانكا شوبرا سينجبان طفلًا عما قريب.. ماذا عن اسمه؟

تحدث المغني الأمريكي نيك جوناس بمنتهى الصراحة حول فكرة تكوين أسرة مع زوجته الجميلة الممثلة البوليوودية بريانكا تشوبرا جوناس، قائلاً إنهما "سينعمان بطفل عما قريب".

يقال إن الموسيقي الأمريكي وزوجته الممثلة بريانكا يفكران في أن يصبحا والدين، حيث شارك نيك أفكاره حول هذا الأمر مع إحدى المجلات، وكشف أنه يأمل أن تحمل زوجته البالغة من العمر 38 عامًا قريبًا.

وصرح النجم البالغ من العمر 28 عامًا لمجلة "Extra": "سننعم بأي طفل أو ابن أو ابنة أو أي شيء. فقط نطرق الخشب إذا حدث ذلك."

وحينما سئل حول من سيختار اسم المولود، أجب نيك أن والدة بريانكا ستحب المشاركة في الاختيار كما أن عائلته ستنضم كذلك إلى لعبة اختيار الاسم.

في السابق، صرَّح نيك جوناس إنه يريد إنجاب العديد من الأطفال من زوجته، ويعتقد أن الأبوة ستكون "رحلة جميلة" لكليهما.

ويجدر الإشارة إلى أن شوبرا أشعلت تكهنات حملها بعد رؤيتها تتجول برفقة زوجها في شوارع العاصمة البريطانية لندن بعد الاحتفال بذكرى زواجهما الثانية، واتجهت الأنظار ناحية إطلالتها التي ألمحت نوعًا ما إلى مولود على الطريق.

وشوهدت شوبرا مُرتديةً بلوزة باللون الفوشي من قماس الترتر البرَّاق، ولوحظ تشكل يدين وكأنها تحتضن بطنها، في حين بدا واضحًا تكوُّر بطنها وزيادة وزنها بشكل ملحوظ عن غير العادة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حملها، فقد رصدت "شوبرا" بوزن زائد وخطوط عريضة وطيات على الرقبة في وقت سابق من الشهر الماضي، وتراوحت التخمينات بين حملها بطفلها الأول وبين إصابتها بمرض الغدة الدرقية والتي ما غالباً تظهر أعراضها على منطقة الرقبة بشكل مباشر.

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