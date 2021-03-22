نيك جوناس يتحدث عن لقائه الأول بحماته.. دخول مفاجئ دون سابق إنذار!

تطرق المغني والممثل الأمريكي نيك جوناس لموضوع لقائه بوالدة زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا للمرة الأولى، أثناء حديثه إلى برنامج Capital FM أثناء الترويج لألبومه Spaceman.

استذكر نيك جوناس لحظة لقائه بحماته للمرة الأولى، واصفًا الحادثة برمتها بأنها "مضحكة وغريبة".

كشف أنه حينما دخل إلى منزل والدة زوجته مادو في مامبوي دون سابق إنذار، كانت في تلك اللحظة تشاهد مسلسل جريمة، وهو أمر أثار ضحكه.

وتذكرت تشوبرا أيضًا الحادث أثناء حديثها في مهرجان جايبور للأدب قائلة: "لقد صُدمت والدتي جدًا! كانت الساعة الواحدة ليلًا، وهي ترتدي ملابس نومها ولن ننسى هذا لأنه كان غريبًا بالنسبة لي."

قالت: "أن تحضر رجلاً إلى المنزل، لقد كان الأمر غريبًا نوعًا ما، وقد قفزت من السرير مذعورة".

يذكر أن شوبرا ونيك جوناس تزوجا في 1 ديسمبر 2018م في حفلين متتالين واحد على الطريقة الهندية الهندوسية، ثم لليوم الثاني على المذهب المسيحي،