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هاري ستايلز عاري الصدر وأوليفيا وايلد بالبكيني على متن يخت فاخر.. وقبلات حميمية تجمعهما

منشور 08 تمّوز / يوليو 2021 - 10:26
هاري ستايلز وأوليفيا وايلد
هاري ستايلز وأوليفيا وايلد

لم يبعد النجم البريطانية هاري ستايلز يديه عن حبيبته الممثلة الأمريكية أوليفيا وايلد خلال إجازتهم الشاطئية على متن يخت فاخر في إقليم توسكانا الإيطالي.

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تمكنت عدسات الباباراتزي التقاط سلسلة صور للنجمين أثناء قضائهما وقت حميمي تحت أشعة الشمس، حيث شوهد هاري ستايلز يحتضن أوليفيا وايلد ويبادلها القبلات.


هاري ستايلز


هاري ستايلز

 

واستمتع الثنائي، اللذان التقيا في موقع تصوير فيلم Don't Worry، Darling  بكأس أو اثنين من النبيذ قبل تبادل القبل بحماس وشغف على سطح السفينة، كما شوهدا يتسمتعان بالسباحة في المياه الدافئة قبل أن يستقرا لقراءة كتاب.

واستعرض ستايلز مجموعته الرائعة من الوشوم مُرتديًا شورت سباحة وبقي عاري الصدر، بينما تألَّقت وايلد مُرتديةً بكيني كحلي مؤلف من قطعتين.

 

هاري ستايلز وأوليفيا وايلد يؤكدان علاقتهما رسميًا

 

وقد أكّد الثنائي علاقتهما رسميًا بعد مشاهدتهما معاً يمسكان بأيدي بعضهما خلال حضور حفل زفاف وكيل أعمال هاري.

وبدا واضحاً أن النجمة البالغة من العمر 36 عاماً قد اتخذت قراراً واضحاً بانتقالها إلى علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن خطيبها جيسون سوديكيس عقب علاقة حب طويلة المدى.

هاري ستايلز وأوليفيا وايلد

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وأكّدت مصادر قريبة بأن علاقة أوليفيا بهاري ستايلز كانت الحافز لإنهاء ارتباطها بخطيبها جيسون، ولكن كشفت مصادر بأن علاقة أوليفيا وجيسون انتهت في بداية العام الماضي، أي قبل التقائها بهاري ستايلز واجتماعها معه في تصوير فيلم [Don't Worry Darling.

 

هاري ستايلز

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