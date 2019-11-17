هاري ستايلز يسخر من زين مالك بطريقة ذكية..شاهد الفيديو!

استضاف النجم البريطاني "هاري ستايلز" برنامج Saturday Night Live، ولإضحاك الجماهير قرر التطرق والسخرية من حياته الشخصية وتاريخه الحافل كعضو في فرقة One Direction.

أعتلى "هاري ستايلز" المنصة مُرتديةً سترة رمادية نسَّقها مع قميص نيلي وبنطال أصفراللون، مستوحيًا إطلالته الجريئة من المغني الإنجليزي "مايك جاغر"، وبالفعل بدأ بمقارنة استضافته للبرنامج بعلاقاته ولقاءاته الرومانسية، وقال بابتسامة ساحرة: ""تمامًا مثل كل علاقاتي الجادة، سنعمل جميعًا على قضاء ليلة مدهشة معًا، ثم لن نرى بعضنا البعض مرة أخرى".

وأضاف ممازحًا أثناء جلوسه وراء أزرار البيانو: "أنا لم أعد في فرقة الفتيان، أصبحت في فرقة الرجال"، مستذكرًا أيامه في فرقة One Direction.

ولم يتوقف "ستايلز" هنا، فقد أثار إعجاب الجمهور بالتساءل عما إذا كان أعضاء فرقته السابقين سيظهرون أثناء البث، فقال: "كم سيكون جنونيًا لو كانوا هنا الليلة؟" حينها هتف الجمهور، وعلى الفور بدَّذ النجم آمالهم، وقال: "إنهم ليسوا هنا، لكن ألن يكون الأمر مجنونًا إذا كانوا كذلك؟ لكنهم ليسوا هنا."

وتابع أنه لا يزال يجد زملائه السابقين في الفرقة كعائلة بالنسبة له، مُستثنيًا شخصًا واحد وهو المغني الإنجليزي "زين مالك"، حينما قال: "أحب هؤلاء الرجال: نيال،ليام، ولويس ..."، ثم تظاهر بأنه يكافح في تذكر اسم "زين مالك" الذي غادر المجموعة منذ وقت طويل".

والجدير ذكره أن حلقة "هاري ستايلز" تعد من أفضل حلقات الموسم، ويعود السبب إلى شخصيته الحماسية.