هالي بيري تخوض تحدي الوسادة وتشعل مواقع التواصل بصورة مثيرة

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التحديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حالة الملل التي تسيطر على الناس نتيجة الحجر المنزلي، وبعض هذه التحديات يتسم بالغرابة والإبداع في آن معًا.

بدأ رواد التواصل الاجتماعي بابتكار تحديات كثيرة من بينها تحدي "الوسادة"، قد يراودك أنه تحدي ينطوي على اللعب بالوسادات أو ابتكار شكل معين بستخدامها، لكن الحقيقة عكس ذلك على الإطلاق، فقد تحوَّل إلى مجال الموضة والأزياء.

حيث ينطوي التحدي على ارتداء الوسادة بطريقة عصرية باسخدام حزام يلتف حول الخصر، فتتحول من وسادة تستخدم للنوم إلى فستان أنيق وعصري.



وشارك في التحدي عدد ضخم من رواد مواقع التواصل، بالإضافة إلى النجوم العالميين، من بينهم النجمة الأمريكية "هيلي بيري" التي شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لإطلالتها بالوسادة، وكتبت: "جميعكم يعلم أنكم غير قادرين على إبعادي عن تحدي الوسادة".

في الصورة تظهر "بيري" مُرتديةً وسادة سوداء مُثبّتة بحزام أسود، بينما ارتدت قبعة صيفية ونظارات شمسية، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ أسود.

وانهال محبوها ومتابعوها في التعليق على صورتها المُثيرة، وأشادوا بجمالها وجاذبيتها.