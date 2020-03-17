هانا براون في زيارة ثانية لمسقط رأس تايلر كاميرون.. وعلاقتهما تثير الجدل!

أثارت النجمة "هانا براون" جدلاً كبيراً حول علاقتها بالنجم "تايلر كاميرون" حيث قضت الكثير من الوقت برفقته خلال الفترة الماضية.

وفي يوم السبت الماضي وصلت النجمة إلى فلوريدا مسقط رأس كاميرون حيث أن الأخير ذهب لاستقبالها من المطار مما أكّد هذه الشائعات مرة أخرى.

وظهر مقطع فيديو نشره المعجبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثنائي وهما يضعان أمتعتهما في الجزء الخلفي من السيارة بينما جلست هي في المقعد الأمامي.

وتعد هذه الزيارة الثانية لهانا إلى فلوريدا هذا الشهر بعد أن انضمت إليه في نهاية الأسبوع للاحتفال بذكرى وفاة والدته الراحلة أندريا كاميرون التي توفت بسبب تمدد في الأوعية الدموية.

وخلال الأسبوع الماضي صرّح كريس هاريسون حول علاقة هانا وتايلر ببعضهما بقوله: "أعتقد أنهما سيكونان رائعين معاً لكنهم على الأرجح مجرّد اصدقاء".

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