مايلي سايريس تضع وشم "الحرية" تزامناً مع انفصالها عن ليام هيمسورث

نشرت نجمة البوب البالغة من العمر 27 عاماً "مايلي سايريس" مشاركات لها عبر حسابها الخاص على انستغرام يوم امس الأحد إذ ظهرت وهي تضع وشماً جديداً أضافته إلى مجموعتها.

وكانت مايلي قد ظهرت في لقطة مع فنان الوشم الشهير وينتر ستون بينما كان الوشم موجود أعلى مفصلها الأيمن ومكتوب بخط ممتشابك كلمة " الحرية".

وشارك وينتر أيضاً وشماً جديداً على كتف مايلي الأيسر وكان مكتوب: "أنا فخورة بـ U. Yoko" وعلّق عليها: "أنا فخور بك، مكتوبة بخط يد yoko لمايلي سايريس يا له من وشم خاص بالنسبة لك، لقد تشرّفت بوضعه من أجلك".

ويأتي وشمها عن الحرية في وسط أخبار طلاقها من ليام هيمسورث بعد أن أعلنت نجمة ديزني السابقة انفصالها عنه في 10 أغسطس بعد أقل من شهر من زواجهما، حيث أشارت إلى وجود اختلافات لا يمكن حلها.

ثم انتقلت بعد ذلك لعلاقة حب قصيرة مع كاتيلين كارتر إلا أنها ما لبثت أن واعدت صديقها الجديد كودي سيمبسون.

ويشار إلى أن لدى مايلي أكثر من 50 وشماً مختلفاً وحصلت على ثلاثة خلال أسبوع واحد فقط.

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