هانا كروس تواعد شاب كويتي.. هل تحاول الانتقام من حبيبها السابق بروكلين بيكهام!

تحاول السباحة الأسترالية "هانا كروس" نسيان حبها القديم وبدأ قصة حب جديدًا مع شاب كويتي يصغرها بـ3 أعوام.

رصدت عدسات الباباراتزي "هانا كروس" برفقة الطالب الجامعي الكويتي "ناصر الفلاح" متوجهان لموعد غذاء لطيف في مدينة بيفرلي هيلز يوم الإثنين الماضي، ما يعني أنهما وضعا خلافاتهما جانبًا وفتحا صفحة جديدة بشأن علاقتهما.











اختارت "هانا" (22 عامًا) ارتداء قميص أزرق مُزيَّن بطبعات بيضاء، ونسَّقته بجاكيت أسود من الجلد، في حين أسدلت خصلات شعرها البني على جانب كتفها، وتزيَّنت بأقراط فضية على شكل حلقات.

من جهة أخرى، اختار "ناصر فلاح" (19 عامًا) إطلالة كاجوال مُرتديًا تيشيرت أبيض وقبعة رأس سوداء.

يذكر أن "فلاح" طالب في جامعة لويولا ماريماونت بمدينة لوس أنجلوس، كما أنه الشقيق الأصغر للمخرجة الكويتية "نور الفلاح" الحبيبة السابقة النجم البريطاني "مايك جاجر" الذي يكبرها بأكثر من 50 عامًا.

ويأتي ظهور الثنائي بعدما أعلن المصور البريطاني وحبيبها السابق "بروكلين بيكهام" علاقته رسميًا بالممثلة الحسناء "نيكولا بيلتز" (24 عامًا) التي تعتبر الشابة الرابعة التي يواعدها خلال أربع أشهر، عقب انفصاله عن "هانا كروس" الصيف الماضي.

وأشير أن "بروكلين" يتفق مع عائلة "نيكولا" بشكل جيد، كما أن علاقته بشقيقها تسير على نحو رائع.