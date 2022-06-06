هاندا ارتشيل بإطلالة خارجة عن المألوف.. وتثير الجدل بحديثها عن الملابس الجريئة

صدمت النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل جمهورها الواسع من جميع انحاء العالم عندما نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة غريبة وغير مألوفة ولم يعتادها جمهورها

وكانت هاندا ارتشيل قد ظهرت وهي ترتدي توب باللون البرتقالي الفاقع حيث تميّز بقصة مفتوحة جهة الصدر، كما نسّقت معه جاكيت من الفرو مع حذاء صيفي.

وبدت هاندا كانها عارية من الأسفل ولم ترتدي أي قطعة، بالإضافة إلى انها كانت تجلس بوضعية غريبة في الصورة حيث انها كانت تجلس على ركبتيها كانها تستعدّ للوقوف.

وانتقد الجمهور الوضعية التي كانت تجلس فيها هاندا واكّدوا بأن إطلالتها جريئة وغريبة وغير محببة بالنسبة لهم، خاصة وانهم اعتادوا عليها في الفترة الأخيرة بلقطات عفوية.

وكانت هاندا خلال وقت سابق قد تصدّرت عناوين مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها في لقاء صحفي عن الملابس النساء الجريئة، فقالت هاندا: "يجب أن يكون الناس وخاصة النساء قادرين على ان يرتدوا ما يحلو لهم من الملابس، لذلك دعونا نتخطّى هذا الأمر ويجب ان يتوقّف الناس عن ممارسة الضغط على النساء".

وكانت تصريحاتها قد لاقت تفاعل كبير بين الجمهور الذين أيّدوا كلامها بقولهم: "دعنا نعيش بحرية كبيرة نحن نعيش في عالم واحد ولكنّا أفراد مختلفون".