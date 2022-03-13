هاندا ارتشيل تثير شائعات علاقة رومانسية مع رجل أعمال.. والأخير ينفي

ما تزال النجمة التركية هاندا ارتشيل حديث وسائل التواصل الاجتماعي منذ ظهورها في مسلسل "انت اطرق بابي" مع النجم التركي كرم بورسين مروراً بعلاقتها الرومانسية معه وانتهاءً بانفصالهما.

هاندا ارتشيل وعلاقتها الرومانسية مع رجل الأعمال

أثيرت شائعات خلال وقت سابق حول وجود علاقة رومانسية بين النجمة التركية "هاندا ارتشيل" والمدير العام لشركة atasay التركية، رجل الاعمال "اتاساي كامر"

وذلك بعد أن أصبحت هاندا ارتشيل الوجه الإعلاني للشركة، حيث اصبحت علاقات العمل تجمعهما اكثر فاكثر وبدأت شائعات الرومانسية تنتشر حولهما بشكل كبير

اتاساي كامر ينفي علاقته بهاندا ارتشيل

من جانبه نفى رجل الأعمال والمدير الخاص لشركة "اتاساي" أي شائعات حول علاقته الرومانسية بهاندا ارتشيل، وقال عبر لقاء صحفي له: "أنا لا أريد الدخول باي علاقة جديدة لفترة طويلة واريد التركيز في عملي".

وبعد بحث مطوّل عن الحقيقة تبيّن أن هذه العلاقة غير حقيقية وليس لها أساس من الصحة وان كل ما جرى تداوله هو مجرد اشاعة

وبالرغم من النفي الا ان الجمهور ما زال يتحدث عن هذه العلاقة، حيث أن هاندا اعتادت نفي اي علاقة جديدة في حياتها ببدايتها، لذلك فإن النفي لم يقنع عدد من الجمهور

علاقة هاندا ارتشيل وكرم بورسين

دخلت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" بعلاقة رومانسية مع النجم كرم بورسين وذلك بعد تصوير مسلسلهما "انت اطرق بابي" معاً ولكنهما انفصلا بعد فترة من الزمن، حيث لم تعرف الأسباب حتى الآن.

وتباينت الأسباب نحو تصريحات كرم بورسين حول عدم مقدرته على الزواج وتحمّل المسؤولية وبين غيرة هاناد ارتشيل على كرم بورسين بسبب قبوله دور أمام ديميت أوزدمير واحتوى على مشهد جنسي.