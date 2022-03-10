هاندا ارتشيل تعلن انفصالها عن كرم بورسين رسمياً بهذه الطريقة.. والأخير لا يزال متمسكاً

ما يزال الثنائي التركي هاندا ارتشيل و كرم بورسين حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من شائعات انتهاء علاقتهما الرومانسية الشهيرة قبل عدة أشهر.

هاندا ارتشيل تعلن رسمياً انتهاء علاقتها بكريم بورسين

أُثيرت شائعات عديدة حول انفصال الثنائي التركي "كرم بورسين وهاندا ارتشيل" ولكن لم يعلن أي منهما هذا الخبر بشكل رسمي، حيث اتزمت هاندا وكرم الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات الصحفية.

ولكن في حركة مفاجئة وصادمة من هاندا ارتشيل أعلنت من خلالها انفصالها رسمياً عن النجم التركي "كرم بورسين" حيث قامت هاندا بإلغاء متابعة كرم عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، كما حذفت جميع الصور المتعلقة بـ مسلسل انت اطرق بابي الذي كان سببًا في علاقتهما بعد مدة على حذف صورهما الخاصة

وبالرغم من الغاء متابعتها لكرم وحذف صورهما معاً في حركة منها لإعلان انفصالهما، إلا أن كرم ما يزال يتابع هاندا عبر "انستغرام" كما انه لم يقم بحذف أي صورة.

أسباب انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين

كانت علاقة هاندا ارتشيل وكرم بورسين من أقوى العلاقات في الساحة الفنية التركية وذلك بعد اجتماعهما معاً في مسلسل "انت اطرق بابي".

ولكن وبشكل مفاجىء حامت الشائعات حول انفصالهما عن بعضهما البعض، وذلك بعد تصريحات كرم بورسين الأخيرة حول الزواج، وانه غير قادر على تحمل المسؤولية بعد.

كما كشفت مصادر بأن احد الأسباب هو تصريحات كرم حول الزواج بالإضافة إلى قبوله لمشاركة البطولة مع ديميت أوزدمير في مسلسل يحتوي على مشاهد جنسية الا أن كرم اعتذر عن الدور فوراً.

وبالرغم من محاولات كرم العودة لهاندا ارتشيل الا أن الأخيرة ما تزال مصرّة على موقفها ولا تريد العودة إليه.