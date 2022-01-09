هاندا ارتشيل وكرم بورسين ينشران صور من الحجر الصحي.. وهكذا يقضيان وقتهما

لم تكن بداية عام 2022 جيدة بالنسبة للثنائي الرومانسي التركي "هاندا ارتشيل وكرم بورسين" حيث أصيب كل منهما بفيروس كورونا ويقيمان في الحجر الصحي.

إعلان اصابتهما بفيروس كورونا

كان الثنائي "هاندا ارتشيل" و "كرم بورسين" يفضّلان ابقاء أمر اصابتهما بفيروس كورونا سرياً حتى الشفاء منه ولكن مدير اعمالهم قرر أن يخبر الإعلام والصحافة بهذا الأمر.

وأكّد مدير أعمالهما بأن الحالة الصحية للثنائي كرم وهاندا جيدة ولا تظهر عليهما أي أعراض حيث أنهما قد أخذا لقاح كورونا قبل الاصابة.

وشارك الناس أخبار اصابة الثنائي بفيروس كورونا بطريقة لطيفة حيث وضعت إحدى الصحف العنوان الآتي لخبر اصابتهما "كوفيد يطرق بابهما" كإشارة لمسلسل "انت اطرق بابي" الخاص بهما.

الصور الأولى لهما من الحجر الصحي

نشرت هاندا ارتشيل سلسلة من الصور لنشاطاتهما التي يقوما بها في الحجر الصحي عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وشاركت صورة من دفتر رسم قد رسمت بالقلم رصاص ويبدو أنها من رسمها حيث تقضي وقتها بممارسة هواية الرسم وكتبت عليها "ملكة الحجر الصحي".

كما نشرت صورة لحبوب الطعام في كوب لهاري بوتر وصورة أخرى لباقة من الورد.