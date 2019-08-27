هايدي كلوم بفستان ميتاليك قصير في حفل MTV VMAs

ظهرت عارضة الأزياء العالمية "هايدي كلوم" بإطلالة متألقة خلال حفل توزيع الجوائز MTV VMAs في نيوجيرسي، أمس الإثنين، ويعدّ هذا أول ظهور لها على السجادة الحمراء منذ زواجها من توم كوليتز.

وارتدت هايدي فستان ميتاليك أسود قصير، مزيّن بوشاح امتد من وسطها لأسفل ساقيها، نسّقته مع صندل مفتوح وحقيبة يد من نفس اللون، أما شعرها الأشقر فقد تركته منسدلاً نحو كتفيها.

ويأتي ظهورها هذا، بعد قضائها إجازة ممتعة مع زوجها في جزيرة كابري، حيث نشرت صورةً رومانسية لهما وهما على اليخت، بينما كان توم يقبّلها على خدها.

وعلى صعيد الحياة الشخصية، عقدت هايدي التي تبلغ من العمر 46 عاماً قرانها على توم 29 عاماً في محكمة بيفرلي هيلز سراً، ثم أقامت حفلاً آخر بينما كانا على متن يخت فاخر بحضور الأصدقاء والعائلة.

ويشار إلى أن هايدي قد عالجت موضوع فجوة العمر بينها وبين توم، فقالت خلال مقابلة لها: "صديقي أصغر مني بسنوات عديدة، والكثير من الناس يتسألون حول ذلك، ويجب أن أقدم الإجابات لذلك لا أفكر حقاً في الأمر كثيراً".

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