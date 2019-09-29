هايدي كلوم تروّج لمجموعتها الجديدة من اكسسوار الشعر المستوحاة من عالم ديزني

توجّهت عارضة الأزياء "هايدي كلوم" إلى حديقة الملاهي في كاليفورنيا أمس السبت، وذلك للترويج لتصميمها الجديد لمجموعة اكسسوار شعر على شكل أذن ميكي ماوس الخاصة بها بالتعاون مع ديزني.

وظهرت هايدي برفقة شخصية ميني ماوس وهي ترتدي بذلة حمراء لامعة مكوّنة من بليزر وبنطال مطابق، ونسّقت معه حذاء مطابق واكسسوار الشعر الكريستالي على شكل تاج وأذن ميني ماوس.

كما صممت هايدي اكسسوار آخر يتضمن شكل مطابق مع 150 بلورة سواروفسكي، وتبلغ قيمة القطعة الواحدة من هذه التصميم 600 دولار.

وخلال وقت سابق كانت هايدي قد كشفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها هي اليد الإبداعية الكاملة لتصميمها الجديد، من خلال نشرها لمقطع فيديو وتعليق بجانبه يقول: "هذه هي االطريقة التي بدأ بها كل شيء".

وظهرت هايدي بالفيديو وهي تمسك قلم الرصاص وترسم الخطوط العريضة للآذان، قبل إضافة سلسلة من الطيور.

ويشار إلى أن هايدي مرتبطة بتوم منذ عام 2018 ولديها 4 أطفال، حيث كشفت مؤخراً أن العائلة تتدبر أموروها جيداً خاصة بعد ولادة الطفل الرابع.

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