هايلي بيبر تدعم زوجها جاستين بيبر في بروفاته الغنائية بإطلالة شبه عارية!

دعمت عارضة الأزياء "هايلي بيبر" زوجها النجم "جاستين بيبر" في كل خطوة من حياته المهنية، حيث انضمت إليه في البرفات الغنائية الأخيرة في سانتا مونيكا.

ومن المقرر أن يصدر المغني "بيبر" ألبومه القادم في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يقوم حاليًا بعمل البروفات الغنائية النهائية للألبوم.

وظهرت "هايلي" بعد ظهر يوم أمس الأربعاء بإطلالة مخملية شبه عارية حيث ارتدت توب قصير مثير مخملي باللون الوردي غطى صدرها.

ونسّقت معه تنورة طويلة بنفس اللون والملمس حيث ظهرت رائعة وهي تسير تحت أشعة الشمس بشعرها الأشقر المموج والمنسدل.

وخلال وقت سابق قضى الثنائي الرومانسي احتفالات عيد ميلاده السابع والعشرين برفقة زوجته في باريس، حيث صوّر فيديو موسيقي له هناك.

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