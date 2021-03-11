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هايلي بيبر تدعم زوجها جاستين بيبر في بروفاته الغنائية بإطلالة شبه عارية!

منشور 11 آذار / مارس 2021 - 09:32
جاستين بيبر وهايلي بالدوين
جاستين بيبر وهايلي بالدوين

دعمت عارضة الأزياء "هايلي بيبر" زوجها النجم "جاستين بيبر" في كل خطوة من حياته المهنية، حيث انضمت إليه في البرفات الغنائية الأخيرة في سانتا مونيكا.

Turning heads: Hailey Bieber was every inch the supportive spouse as she joined her husband Justin at his rehearsals in Santa Monica on Wednesday afternoon

ومن المقرر أن يصدر المغني "بيبر" ألبومه القادم في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يقوم حاليًا بعمل البروفات الغنائية النهائية للألبوم.

Wow-factor: The supermodel, 24, highlighted her enviably toned figure as she slipped into a nude bandeau dress

وظهرت "هايلي" بعد ظهر يوم أمس الأربعاء بإطلالة مخملية شبه عارية حيث ارتدت توب قصير مثير مخملي باللون الوردي غطى صدرها.

No rest for the wicked: The artist, 27, flashed a peace sign as he headed to his music studio

ونسّقت معه تنورة طويلة بنفس اللون والملمس حيث ظهرت رائعة وهي تسير تحت أشعة الشمس بشعرها الأشقر المموج والمنسدل.

وخلال وقت سابق قضى الثنائي الرومانسي احتفالات عيد ميلاده السابع والعشرين برفقة زوجته في باريس، حيث صوّر فيديو موسيقي له هناك.

Jet-setters: The couple recently visited Paris to celebrate the musician's 27th birthday, before he was mobbed by fans as he filmed a music video

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كلمات دالة:جاستين بيبرهايلي بالدويناخبار المشاهيراعمال المشاهير

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