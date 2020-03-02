هدية مثيرة من هايلي لزوجها جاستين بيبر في عيد ميلاده الـ26!

يحتفل النجم "جاستين بيبر" ببلوغه السادس والعشرين يوم أمس الأحد لكن نجم البوب بدأ احتفالاته قبل ذلك بيوم.

ونشر جاستين صورةً لنفسه وهو يقف أعلى من هايلي بينما يضمها إليه ويقبّلها وهو ممسك بالمايكروفون، وعلّق على الصورة بقوله: "أنت هدية عيد ميلادي حبيبتي".

وخلال وقت سابق شاركت هايلي صورةً لها برفقة زوجها جاستين داخل حافلة غير مضاءه بينما أشارت عليه في الصورة وكتبت "شخص العيد ميلاد" .

ومن جهة أخرى فإن جاستين وهايلي قد بدآ بالمواعدة عام 2018 ليتزوجا بعد ذلك بعام من خلال إقامة حفل زفاف كبير في ساوث كارولينا بعد عام من زواجهما في المحكمة في نيويورك.

وتبيّن سابقاً حول القصة التي بدأ فيها جاستين بمواعدة هايلي إذ تواجدت هايلي في برنامج Jimmy Fallon حيث قامت هايلي بخدعة فتح الزجاجة بأسنانها لتكشف خلال وقت لاحق بأنه بعد بث المقابلة تلقّت مكالمة من شخص معيّن.

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