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هدية مثيرة من هايلي لزوجها جاستين بيبر في عيد ميلاده الـ26!

منشور 02 آذار / مارس 2020 - 01:30
جاستين بيبر وهايلي بالدوين
جاستين بيبر وهايلي بالدوين

يحتفل النجم "جاستين بيبر" ببلوغه السادس والعشرين يوم أمس الأحد لكن نجم البوب بدأ احتفالاته قبل ذلك بيوم.

ونشر جاستين صورةً لنفسه وهو يقف أعلى من هايلي بينما يضمها إليه ويقبّلها وهو ممسك بالمايكروفون، وعلّق على الصورة بقوله: "أنت هدية عيد ميلادي حبيبتي".

The best gift of all! Justin Bieber posted a photo of himself tenderly kissing his wife Hailey on Sunday

وخلال وقت سابق شاركت هايلي صورةً لها برفقة زوجها جاستين داخل حافلة غير مضاءه بينما أشارت عليه في الصورة وكتبت "شخص العيد ميلاد" .

ومن جهة أخرى فإن جاستين وهايلي قد بدآ بالمواعدة عام 2018 ليتزوجا بعد ذلك بعام من خلال إقامة حفل زفاف كبير في ساوث كارولينا بعد عام من زواجهما في المحكمة في نيويورك.

Birthday boy! Hailey documented snippets of the night out with the 'birthday person' onto her Instagram stories

وتبيّن سابقاً حول القصة التي بدأ فيها جاستين بمواعدة هايلي إذ تواجدت هايلي في برنامج Jimmy Fallon حيث قامت هايلي بخدعة فتح الزجاجة بأسنانها لتكشف خلال وقت لاحق بأنه بعد بث المقابلة تلقّت مكالمة من شخص معيّن.

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