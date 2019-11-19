ابنة بيونسيه تفوز بجائزة Soul Train وهي بهذا العمر!

أقيم عرض توزيع الجوائز في لاس فيغاس حيث فازت ابنة النجمة العالمية بيونسيه "بلو إيفي كارتر" بأول جائزة Soul Train وهي في السابعة من عمرها من مساء يوم الأحد الماضي.

وساهمت بلو إيفي في تحقيق النجاح والشرف لأمها النجمة العالمية بيونسيه ووالدها جاي زي وذلك من خلال الأغنية الشهير Brown Skin Girl حيث قامت بالمشاركة في كتابتها، كما انضمت إلى الغناء معهم.

وانضمت الفتاة الصغير ذات السبعة اعوام إلى والدتها بيونسيه ووالدها جاي زي وعشرة آخرين على المنافسة على جائزة Ashford & Simpson Songwriter’s حيث فازت الأغنية على خمسة أغاني منافسين.

وانتقل العديد من المتابعين لموقع تويتر للإشادة بالفتاة الصغيرة فغرّد أحدهم: "بلو إيفي حصلت على أول جائزة لها Soul Train إنها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تفعل ذلك"، وأضاف آخر: "تهانينا لبيونسيه وبلو إيفي للفوز بجائزة Soul Train".

وخلال وقت سابق استمتعت كل من بيونسيه وزوجها جاي زي بيوم خال من الأطفال على متن يخت فاخر في فلوريدا حيث كانت بيونسيه تسترخي تحت أشعة الشمس.

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