هل تخفي نيكول كيدمان حقيقة صلعها أسفل الشعر المستعار؟!

تلجأ النجمة الاسترالية "نيكول كيدمان" إلى الشعر المستعار لتجسد دور الشخصية التي تتقمصها في أفلامها السينمائية، فهي تجد أن ذلك يفيد في تعزيز أدائها السينمائي، إلّا أن البعض لديه رأي آخر في الموضوع.

في البرنامج الإذاعي What's The Tee، تكهن مقدما البرنامج "روبول" و"ميشيل" أن النجمة الحسناء تعتمد الشعر المستعار لتخفي حقيقة صلعها، حيث قال "روبول فيزيج": "لا أحد يرتدي الباروكات مثل نيكول"، ما أثار جدلا مرحا حول تسريحات الشعر المتغيرة والمختلفة لها سواء في الأفلام أو في الحياة العادية.

واستذكرت "ميشيل" موقفًا حدث لدى زيارتها الأخيرة إلى استراليا، فقد رأت لافتة لـ"نيكول كيدمان" تبيع حبوبًا للشعر في المطار، وهي مكملات غذائية وفيتامينات لشركة Swisse، التي تعد النجمة سفيرة لها.







وسخرت "ميشيل" من اللافتة، وقالت: "من السخرية أن تبيع نيكول كيدمان حبوب مكملات لنمو الشعر فنحن نادرا ما نرى شعرها، أعتقد أنها صلعاء”.

بينما رد “رو بول”: "هي ليست صلعاء، ربما تمتلك شعرا مجعدا والذي ينتهي بخصل هشة"، فببداية مسيرتها المهنية يتوضح شعرها الطبيعي الأشقر المجعد.

والجدير بالذكر أن "نيكول" تتحسس من الإجابة عن هذه الأسئلة بشأن شعرها، فقد رفضت الإجابة عما إذا ترتدي شعرًا مستعارًا على الدوام خلال تواجدها في مهرجان تورنتو السينمائي في سبتمبر عام 2018.