هل تزوجت جينفر لورانس خطيبها كوك ماروني سرا؟

احتفلت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينفر لورانس، بخطبتها لحبيبها مدير معرض الفنون كوك ماروني في مدينة نيويورك فبراير الماضي، الأمر الذي أكدته لورانس بعد رصدها ترتدي خاتمًا ماسيًا.

وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" شوهدت نجمة الأوسكار 28 عاما، بصحبة خطيبها في مكتب الزواج الكائن بنيويورك أمس، وكتب أحد الأشخاص على تويتر في تغريدة ما يؤكد زواجهما قائلا: "رأيت بعيني الخطيبين يتجولان معا باتجاه محكمة نيويورك لتوثيق الزواج".

بحسب مجلة Us Weekly، أعرب الزوجان عن تصورهما لحفل الزفاف، وأنهما يرغبان في إقامة حفل صغير، يطغى عليه التفاصيل البسيطة، بعيدا عن المغالاة والتكاليف الباهظة.

يذكر أن ماروني التقى نجمة "ألعاب الجوع" للمرة الأولى قبل عام تقريبًا، وانطلقت شرارة الحب بينهما، ثم أعلنا الخطبة شهر فبراير الماضي، بعد ما تم التعارف بينهما بواسطة لورا سيمبسون، صديقة لورانس المقربة.

وأقيم حفل الخطوبة في شهر مايو هذا العام في نيويورك، وحضره الأهل والأصدقاء وارتدت العروس فستانًا رومانسيًا ناعمًا، من L. Wells Bridal ، وأعربت عن سعادتها البالغة لوجود ماروني في حياتها، وأنها ستحتفظ به للأبد.

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