هل تتسبب عاصفة "دينيس" بخسارةجورج وأمل كلوني 13 مليون دولار؟

ضربت العاصفة "دينيس" منطقة بيركشاير في إنجلترا حيث خلفت أضرار جسيمة في المباني والأراضي يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال العاصفة تعرّض قصر النجم جورج كلوني وزوجته أمل لأضرار بالغة جداً بعد أن ضربت العاصفة المنطقة، ومع توقعات بسقوط الأمطار فإنه من المحتمل أن يتعرض القصر للكثير من الأضرار.

ووفقاً للتقارير فإن صور العاصفة التي أصابت المنطقة أظهرت مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالقصر الذي تبلغ تكلفته 13 مليون دولار وهي مغمورة بالمياه.

وبالرغم من أن الصور أظهرت بأن ملعب التنس والحديقة غارقين تماماً إلا النجم جورج كلوني أكّد بأن القصر لا يزال جيداً على الرغم من الفيضانات التي حوله.

ووفقاً للمصمم فإن الثنائي اشترى القصر الذي يعود للقرن السابع عشر والذي يقع في وسط نهر التايمز بعد وقت قصير من زفافهما في االبندقية عام 2014.

وتعرضت بريطانيا ودول أوروبية أخرى إلى موجة طقس سيئ خلال الأيام الماضية، حيث ضربت العاصفة “دينيس” المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، مناطق عدة من القارة.

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